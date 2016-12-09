Başkan Edebali’den Ankara çıkarması

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hüseyin Şahin, Muhammet Müfit Aydın ve Osman Mesten ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, ‘Bursa ve Yalova İlleri Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ kapsamında Millet, Şirinevler, Karapınar, Piremir, Vatan, Fidyekızık ve 75. Yıl mahallerinin doğal sit alanı ilan edilmesiyle ilgili Ankara’da bir dizi temasta bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Müsteşar Mustafa Öztürk ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürü Kemalettin Cengiz Tekinsoy ile bir araya gelen heyet, mevcut durum hakkında Bakanlık yetkililerini bilgilendirdi. Söz konusu mahallelerin durumu ile ilgili bir sunum yapan Başkan Edebali, “Geçmişte tarım alanı olan bu bölgelerde 1990’lı yıllardan itibaren yoğun bir yapılaşma söz konusu. Yapılaşmaları tamamlanmış, yapı kullanım izinleri alınmış, binlerce konutta on binlerce insanımız ikamet ediyor. Durumu, sayısal ve görsel verilerle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine aktardık. Özellikle Millet Mahallesi’nde SİT alanı ilan edilen bölgenin tamamına yakınının konut alanı haline geldiğini aktardık” dedi.

ŞİRİNEVLER SİT OLMAKTAN ÇIKIYOR

Binlerce insanın ikamet ettiği ve SİT alanı ilan edilmesini gerektirecek özellikleri bulunmayan bölgelerde yapılacak bu uygulamanın vatandaşları mağdur edeceği konusunda Bakanlık yetkilileriyle fikir birliğine vardıklarını dile getiren Başkan Edebali, “SİT konusu yeniden düzenlenecek. Örneğin 22 bin insanımızın ikamet ettiği Şirinevler’de ‘SİT’ özelliği yok. Bu kapsama alınmasının tek sebebi burasının Cumalıkızık’taki vatandaşlarımızın arazisi olması. Bunun dışında SİT olmasını gerektirecek başka hiç bir durum yok. Bunları Bakanlık yetkililerine aktardık. Şirinevler Mahallesi de SİT alanı olmaktan çıkarılacak. Komisyon Bursa’da toplantılar düzenliyor. Biz de Yıldırım Belediyesi olarak bu toplantılara katılarak bilgilendirmelerde bulunacağız” diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ KAMU MENFAATİ

Vatandaşların, uygulamanın kendilerini mağdur edeceği yönündeki tereddütlerini de Bakanlık yetkililerine aktardıklarını belirten Başkan Edebali, “Yerel yönetim olarak bizim, merkezi yönetim olarak da Hükümetimizin temel önceliği kamu menfaatidir. Bununla birlikte devlette devamlılık esastır. Verilen haklarda geriye doğru bir gidiş söz konusu olmaz. Mevcut durum korunacak. Vatandaşlarımız her hangi bir mağduriyet yaşamayacak. Yapımı devam eden ve biten konutlar için olumsuz bir durum söz konusu olmayacak. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla sürekli istişare halindeyiz. Bu konuda bize samimiyet gösteren ve yardımını esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, Bakan Yardımcımız Sayın Mehmet Ceylan’a, bakanlık bürokratlarına ve konunun Ankara’ya taşınması için yoğun bir çaba sarf eden Bursa Milletvekillerimiz Hüseyin Şahin, Muhammet Müfit Aydın ve Osman Mesten’e Yıldırımlılar adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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