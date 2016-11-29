Başkan Edebali minikleri ağırladı

Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, minik öğrencileri ağırladı. İhsan Dikmen 4 İlkokulu öğrencilerinin kendisiyle tanışma taleplerini geri çevirmeyen Başkan Edebali, Yıldırım Belediyesi’ni ziyaret eden öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Edebali, çocukların öncelikli hizmet gruplarında yer aldığını vurguladı. Çocuk Masası, Çocuk Meclisi, Çocuk Cimnastik Merkezi gibi projelerle ‘Çocuk Dostu Şehir Yıldırım’ı inşa etmek için önemli adımlar attıklarını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, “Tüm çalışmalarımızın, tüm projelerimizin öncelikli hedefi evlatlarımıza daha iyi bir gelecek inşa edebilmek. Bu kapsamda bir taraftan onlara daha yaşanabilir bir şehir bırakmak için, kentsel dönüşüm ve altyapı projeleriyle Yeni Yıldırım’ı inşa ederken, diğer taraftan da yavrularımızın sağlıklı, mutlu bireyler olarak yetişmesi için sosyal çalışmalar yapıyoruz“ diye konuştu.

‘DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK’

Çocukların özellikle ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlamak adına yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Başkan Edebali, “Geçtiğimiz yıl 60 binin üzerinde çocuğumuzu tiyatro ile buluşturduk. Yine spor okullarımızda 30 binin üzerinde evladımıza spor yapma imkanı sağladık. Şehir gezileri düzenliyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye ve kitap desteği sağlıyoruz. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza destek olmak için hiç bir fedakarlıktan kaçınmayacağız” ifadelerini kullandı. Çocuklar daha sonra belediye birimlerini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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