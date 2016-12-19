Başkan Çepni`den birlik ve beraberlik mesajı

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, bin senedir Anadolu topraklarında huzur, sükût ve adalet dağıtan bir millet olduklarını belirterek, yaşanan sıkıntıları hep birlikte el ele vererek aşacaklarını söyledi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ve yürütme kurulu üyeleri, Bursa Gaziantepliler Derneği tarafından düzenlenen geleneksel ‘Cumartesi Buluşmaları’na konuk oldu. Dernek binasındaki toplantıya çok sayıda üye katıldı. Ülkemizin geçirdiği zor günlerde bu tür birlik ve beraberlik toplantılarının önemine değinen Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, yaşanan son saldırılarda şehit olan asker, polis ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi. Bin senedir Anadolu topraklarında huzur, sükût ve adalet dağıtan bir millet olduklarını hatırlatan Hasan Çepni, “Asırlardır dünyanın dört bir yanında zulüm görmüş olanlar her zaman bizim topraklarımıza sığınmıştır. Bunu dünya da çok iyi biliyor. Bu yüzyıl da kan ve gözyaşıyla yoğrulmuş bir dönem oldu. Özellikle son senelerde İslam coğrafyasında demokrasi ve Arap Baharı gibi bahanelerle ateşi büyüttüler. Yanı başımıza alev topu gönderdiler. Halep’te yaşanan acıları görüyoruz. Halep demek Gaziantep demektir. Kadim medeniyetimizde bizlerle kader birliği yapmış bir şehirdir. Devletimiz zulüm gören kardeşlerimizin yanında yer alıyor. Gaziantep başta olmak üzere birçok şehrimizde Suriyeli muhacirler yaşıyor. Yaşanan sıkıntıları hep birlikte el ele vererek atlatacağız” dedi.



Bursa Kent Konseyi hakkında da bilgi veren Çepni, toplumun her katmanına ulaşmış, 430 resmi kurum ve kuruluşun üye olduğu ayrıca 4 meclis ve 30 çalışma grubu bünyesinde binlerce gönüllünün görev aldığı bir yapı olduğunu belirtti. Bursalıların katkısıyla faaliyetleri sürdürdüklerini anlatan Çepni, çalışmalara Gaziantepliler Derneği üyelerini beklediklerini ifade etti.

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu ise, ülkemizin gerek terör olaylarında, gerekse Suriye’de zulüm gören insanlara yaklaşımı konusundaki dik duruşuyla gurur duyduklarını söyledi. Derneğin kuruluş süreci ve çalışmaları hakkında bilgi veren Şengüloğlu, Bursa’ya aidiyet duygusuyla hareket ettiklerini, doğdukları ve doydukları şehri aynı gördüklerini ifade etti. Bursa’nın sosyal projelerinde her zaman yer aldıklarını ve ye almaya hazır olduklarını anlatan Şengüloğlu, şehrin ekonomik yapısına da Gazianteplilerin önemli katkılar yaptığını dile getirdi. Gaziantep ile Bursa’nın birçok noktada birbirine benzediğini aktaran Şengüloğlu, “Bursa ile Gaziantep arasında yaklaşık senede 20 milyar dolar ticaret hacmi var. Bunu geliştirmek adına çalışıyoruz. En büyük sıkıntımız, Bursa’da havaalanının aktif olmamasıdır. İki şehir arasında düzenli seferlerin yapılmasını bekliyoruz. Haftada iki uçağın dolacağını ben taahhüt ediyorum. Bursa Kent Konseyi’nin üyesi olmaktan dernek olarak gurur duyuyoruz. Bursa için bir şeyler yapmak, projelerin içerisinde yer almak bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcısı Lütfi Taşcı tarafından ülkemiz, şehitlerimiz, gazilerimiz ve İslam alemi için dua okundu.

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