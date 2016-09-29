Başkan Çağlayan vatandaşla buluştu

Bursa Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Sölöz Mahallesi’nde vatandaşların derdini dinledi.



Başkan Neşet Çağlayan, Sölöz’de muhtar ile birlikte mahalleyi gezerek vatandaşları dinledi. Kahvede vatandaşlarla bir araya gelen Neşet Çağlayan, daha sonra kırsal mahalleyi adım adım gezerek eksikleri yerinde tespit etti. Tarihî çeşmelerin çevresinin düzenlenmesi için ekiplere talimat veren Başkan Neşet Çağlayan, Sölöz deresi civarında yaklaşık 1,5 kilometrelik yola da parke taşı döşeneceğini bildirdi.

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