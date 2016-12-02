Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Personel Öneri Sistemi’ne önerileriyle katkıda bulunan ve en yenilikçi öneriyi sunan personeli plaket vererek ödüllendirdi.

Nilüfer’de katılımcılık anlayışıyla farklı projeleri hayata geçiren Nilüfer Belediyesi,Personel Öneri Sistemi ile belediye personelinin her türlü hizmete yönelik önerilerini değerlendiriyor. Öneride bulunanlar da ödüllendiriliyor. Her geçen yıl katılımın arttığı Personel Öneri Sistemi’ne 2015 yılı boyunca en çok uygulanabilecek öneri vererek en yüksek puanı alan ve en yenilikçi öneriyi sunan personele 5 günlük Antalya gezisi hediye edildi.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de verdikleri önerilerle en çok puanı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nden Fatma Gül Aydın’a, Park Bahçeler Müdürlüğü’nden Şebnem Bürün’e ve Özel Kalem Müdürlüğü’nden Aykut Çetin’e önerilerinden dolayı teşekkür ederek plaket verdi.

Başkan Bozbey, ayrıca Çocuk Sokağı projesi ile En Yenilikçi Öneri ödülünü kazanan Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde görevli Samet Ceylan’ı da plaket vererek kutladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından uygulanan Personel Öneri Sistemi’nde sunulan önerilerin büyük bir kısmı hayata geçiriliyor.