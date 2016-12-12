Başkan Bozbey halkla buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mevlid Kandili’nde vatandaşın yanındaydı. Bozbey, camilere akın ederek ibadet edenlerin namaz sonrasında kandilini kutladı.



Hz. Muhammed’in doğum günü olarak kabul edilen Mevlid Kandili’nde, Nilüfer’deki camiler dolup taştı. Dayanışma içinde geçen kandil gecesinde, İstanbul’da yaşanan patlama sonucu şehit olan polis ve vatandaşlar için mevlid okundu, dualar edildi.

Birlik ve beraberliğin yaşandığı gecede Nilüfer Belediyesi de vatandaşlara tatlı ikramında bulundu. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Berna Hacer Bilici ve Kültür Mahallesi Muhtarı Mustafa Göker ile birlikte, yatsı namazının ardından Akşemsettin Camii’nde hem vatandaşların kandilini kutladı hem de tatlı ikramında bulundu. Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Adil Kayaoğlu Ataevler Mahallesi Edebali Camii’nde, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Okumuş FSM Camii’nde, Zekeriya Işık da Kuba Camii’nde ibadetlerini gerçekleştiren vatandaşların kandillerini kutladılar.

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