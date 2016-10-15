Başkan Altepe’den Bursalılara ‘toplu ulaşım’ çağrısı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesi’nin, ‘Ulaşılabilir bir Bursa’ hedefiyle gerçekleştirilen yatırımlarıyla kentin raylı sistemde öncü adımlar attığını söyledi. Başkan Altepe, vatandaşların Kestel ile Görükle arasında, 32 km’yi 225 kuruş bedelle yolculuk yapabildiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın ulaşılabilir ve sağlıklı bir kalite kenti olması hedefiyle çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu kapsamda en önemli adımlarını kent içi ulaşımda attıklarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BursaRay Görükle İstasyonu’nda incelemelerde bulundu. BursaRay’da vatandaşlarla birlikte yolculuk yapan Başkan Altepe, halkın nabzını da tuttu.

Bursa’da kent içi ulaşımda yapılan çalışmalarla konforun sağlandığına değinen Başkan Altepe, vatandaşların günlük hayatlarındaki programlarına daha rahat yetişmeleri için de toplu ulaşımı destekleyici çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Raylı sistem kesin çözüm

Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarının 3’te 2’sinden fazlasının kent içi ulaşıma kullanıldığını hatırlatan Başkan Altepe, “Özellikle kent içi ulaşımda, dünyadaki örnekleri ve yol uygulamalarını incelediğimizde kesin çözümün raylı sistem olduğunu görüyoruz. Metro, tramvay ve özellikle kesintisiz ulaşım hatlarının tüm şehirle yaygınlaştırılması, bu araçlarla ulaşımın sağlaması önemli. Toplu ulaşım kullanma oranının da şehrin gelişmişlik oranını göstergesi olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de en aktif kurumların başındayız. Yapılan çalışmalarla birlikte raylı sistemin Bursa’ya tamamen yaygınlaşması sağlandı. Son birkaç yıl içinde, bizim dönemimizde, BursaRay doğuda Kestel’e, batıda Görükle’ye ve kuzeyde de Emek’e ulaştırıldı. Şu anda da Yalova Yolu dediğimiz İstanbul Caddesi’ndeki çalışmalar da hızla sürüyor” diye konuştu.

Başkan Altepe, bu çalışmalarla tek yönlü 60 km, çift yönlü de 120 km raylı sistem hattını oluşturulduğunu belirterek, “Kişi başı metro hattının en yüksek olduğu şehir de Bursa… Bu yapılan çalışmalar ve yatırımlar da tamamen belediye imkanlarıyla yapılmış oluyor. Artık şehir merkezine şehrin dört bir tarafından raylı sistemle ulaşılabiliyor. Daha önce sıkıntılar yaşanan ulaşımda atık tek hatta rahatlıkla ulaşım sağlanıyor” dedi.

“Kestel’den Görükle’ye yolculuk 225 kuruş”

Başkan Altepe, daha önce Kestel’den yola çıkan bir vatandaşın Görükle’ye gitmek için önce Doğu Garajı, sonra Eski Garaj, daha sonra raylı sistemle Küçük Sanayi ve bir araçla da Görükle’ye ancak 3 – 4 ayrı aktarma yaparak, 6,5 – 7 TL gibi bir maliyetle ulaştığını hatırlattı. Başkan Altepe, bugün ise Kestel’den Görükle’ye kadar tek araçla, kentin çarşısının da yakınından geçerek ulaşım sağlanabildiğini ifade ederek, “Vatandaşlarımız artık, 32 km mesafeyi tek araçla kat ediyor ve 225 kuruş bedelle Kestel ile Görükle arasında yolculuk yapabiliyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde bu derece uygun fiyat başka yerde yok, en uygun bedelle de bizler taşımış oluyoruz. Bu taşımacılığı yaparken de kalitenin artmasına önem veriyoruz. Tüm vagonlarımız yenilendi, tüm vagonlar klimalı oldu. Avrupa’da dahi olmayan uygulamalarla birlikte artık tüm araçlarımız klimalı ve bakımlı araçlar. Her zaman bakımları, onarımı ve temizliği yapılan araçlarla kaliteli bir yolculuk yaşanmış oluyor” dedi.

Vatandaşlara toplu ulaşım çağrısı

Başkan Altepe, vatandaşlara da çağrıda bulunduğu açıklamasında, “Vatandaşlarımızdan beklentimiz, kendi araçlarını kullanmamaları… Özellikle Görükle’den, Kestel – Gürsu’dan, Emek’ten, Ataevler’den, İhsaniye’den, Arabayatağı’ndan şehir merkezine gelirken raylı sistemi kullanmaları, şehir içinde lüzumsuz trafik sıkışıklığına yol açmamaları, bu konuda daha fazla bedel ödememeleri ve katrilyonlarca liralık yatırımlarla kendilerine ulaştırılan bu hizmeti değerlendirmeleridir” dedi.

Her geçen gün hizmet kalitesinin arttığına da dikkati çeken Başkan Altepe, “Bursa’da 5 yıl önce BursaRay’da 48 vagon vardı, şu anda son yapılan vagonlarla birlikte 160’a doğru çıkıyoruz. Artık sefer sayılarını ve sefer sıklıklarını da artırıyoruz. Yeter ki, vatandaşlarımız başka ulaşım araçlarını tercih etmesinler. Bu yapılan yatırımlar yerinde kullanılmış olsun, trafikte zaman kaybedilmesin, sıkıntı stres yaşanmasın” diye konuştu.

Toplu ulaşımın kullanımının önemini vurgulayan Başkan Altepe, en kaliteli hizmetlerin Bursa’ya yapıldığını, çalışmalarının İstanbul Caddesi (Yalova Yolu), Yıldırım’a yapılacak yer altı metrosu ve Çekirge Dikkaldırım bölgesine yapılacak yatırımlarla devam edeceğini de sözlerine ekledi. Başkan Altepe, vatandaşların servis araçları ve kendi özel araçları yerine toplu ulaşımı tercih etmelerini, gün içinde de yoğunluk yaşanan 07.30 – 09.00 ve 17.30 – 19.30 saatlerinin dışındaki zamanlarda BursaRay başta olmak üzere toplu ulaşımdan faydalanmalarını önerdi.

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