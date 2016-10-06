Başkan Altepe: “Türkiye Bulgaristan’ın dostudur”

epe, yüzyıllarca komşuluk yapan Türkiye ve Bulgaristan’ın dostluğunun süreceğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Burgaz Milletvekili Hüseyin Hafızoğlu ile Büyükşehir Belediyesi yeni binasındaki makamda bir araya geldi. Ziyarette Hafızoğlu’na, Kırcaali Milletvekili Şaban Ali, Şumnu Milletvekili Aydoğan Ali, Bal-Göç Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özkan, Bal-Göç Başkan Yardımcısı Sadık Yılmaz ile Koşukavak Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Basri Şen de eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Türkiye ile Bulgaristan’ın dostluğunun önemine vurgu yaparak, “Bulgaristan’da yaşanan her şey bizleri de etkiliyor. Bursa, her zaman kardeşlerinin yanında… Bizim temennimiz, Bulgaristan’ın iyi ve huzur içinde olmasıdır. Yüzyıllarca komşuluk yapmış iki ülkeyiz. Dostlarımız mutlu olsun, herkes dilini, dinini, inancını yaşasın istiyoruz. Bu yüzden Bulgaristan’ın gelişmesi ve kalkınması bizi mutlu eder. Bölge ayrımı yapmadan Bulgaristan’da sıkıntı nerede yaşanıyorsa oraya destek oluyoruz. Türkiye, Bulgaristan’a kardeşlik ve dostluk için gidiyor” diye konuştu.

Başkan Altepe, işbirliklerinin daha da artacağına inandığını sözlerine eklerken; Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Burgaz Milletvekili Hüseyin Hafızoğlu ise Başkan Altepe’ye ve Bursa’ya Bulgaristan Dost Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan’ın selamını iletti. Bursa’ya hizmetlerinden ve Bulgaristan’a desteklerinden dolayı Başkan Altepe’ye teşekkür eden Hafızoğlu, Dost Partisi’nin Bulgaristan’da resmi olarak çalışmalarına başladığını ve önemli bir ivme kazandığını da sözlerine ekledi.

Bursa brifingi

Konuklarına Bursa’ya özgü hediyeler veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, aynı zamanda TRT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Eroğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ile de bir araya geldi. Başkan Altepe, konuklarına Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’daki çalışmalarını anlattı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da Koç Holding’in bayileriyle yapılan ‘Anadolu Buluşmaları’ nedeniyle geldiği Bursa’da, kentin üretim potansiyeli hakkında bilgileri Başkan Altepe’den aldı. TRT Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Eroğlu ise Bursa’nın önemine değinerek, kente değer katan çalışmalarından dolayı Başkan Altepe’yi tebrik etti.

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