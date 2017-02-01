Başkan Altepe resim kursuna katılan engellileri ziyaret etti

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından düzenlenen resim kursunu ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Başkanı Recep Altepe, engelli bireylerle sohbet edip çalışmalarını yakından inceledi.

Bursa Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve BUSMEK işbirliği ile engellilere yönelik resim kursu düzenleniyor. BUSMEK’te görevli Görsel Sanatlar Öğretmeni Nurcan Çobantürk tarafından engelli bireylere kara kalem, sulu ve yağlı boya alanlarında resim dersleri veriliyor. Haziran ayına kadar sürecek resim kursunda 24 engelli birey toplamda 172 saat teorik ve pratik bilgiler alacak.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni ile birlikte resim kursuna katılan engelli bireyleri sınıfta ziyaret etti. Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni’den kurs hakkında bilgi alan Başkan Recep Altepe, engelli bireylerle sohbet edip çalışmalarını yakından inceled

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