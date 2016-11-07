Başkan Altepe BursaFotoFest fotoğraf sergisini gezdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, bu sene ‘Kent Diyalogları’ temasıyla 6’ncısı yapılan BursaFotoFest kapsamında açılan fotoğraf sergisini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi ve Bursa Fotoğraf Sanatı Derneği (Bufsad) işbirliğiyle düzenlenen 6. BursaFotoFest, atölye çalışmaları, portfolyo değerlendirmeleri, söyleşi ve panellerle devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe de Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuar Alanı’ndaki fotoğraf sergisini, Bursa Kent Konseyi Başkanı Hasan Çepni, Küratör Kamil Fırat, Bufsad Başkanı Serpil Savaş ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar ile birlikte ziyaret etti. 8 ülkeden yerli ve yabancı 130 fotoğraf sanatçısının 67 sergisi ve binlerce fotoğraf karesinin yer aldığı fotoğraf sergisinde, fotoğraf sanatçılarından çalışmaları hakkında bilgi alan Altepe, portfolyo değerlendirmelerine de katılarak sanatçı ve fotoğraf tutkunları arasındaki görüşmeleri takip etti. Ziyaretin sonunda sergi alanının ortasında şehir meydanlarından esinlenilerek oluşturulan alanda bir süre oturan Başkan Altepe, katılımcılarla sohbet ederek çay içti. Türkiye’nin ilk fotoğraf festivali olan BursaFotoFest’in her geçen sene daha gelişerek yoluna devam edeceğini belirten Başkan Altepe, tüm vatandaşları fotoğraf sergisini ziyaret etmeye davet etti.

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