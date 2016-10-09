Başbakan’dan Şemdinli’ye ilişkin flaş açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün Şemdinli’de, Hakkari’de maalesef alçak terör örgütünün, canlı bombayla saldırısı neticesinde şehitlerimiz var, sivil halktan hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Şu an itibarıyla 10 askerimiz var şehit, 8 sivil vatandaşımız var, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 5 ton bir patlayıcıyla yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan bir kamyonet, canlı bomba, kendisini ve bombayı patlatmak suretiyle bu olay meydana gelmiştir” dedi.

Başbakan Yıldırım, Sütlüce’deki AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen istişare toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Şemdinli’de maalesef alçak terör örgütünün canlı bombayla saldırısı neticesinde şehitlerin olduğunu söyledi.

“HER TÜRLÜ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELESİ KARARLILIKLA SÜRECEK”

Başbakan Yıldırım, “Türkiye’nin terörle, bölücü terörle, DAEŞ’le ve her türlü terör örgütüyle mücadelesi kararlılıkla sürecek. Terör mihraklarından memleketi, milleti kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmaları sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Sivil halktan da hayatını kaybedenlerin bulunduğunu aktaran Yıldırım, şöyle konuştu:

“Şu an itibariyle 10 askerimiz var şehit, 8 sivil vatandaşımız var, yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 5 ton bir patlayıcıyla, yol kontrol noktasına intihar dalışı yapan bir kamyonet, canlı bomba kendisini ve bombayı patlatmak suretiyle bu olay meydana gelmiştir. Türkiye’nin bölücü terörle, DAEŞ’le ve her türlü terör örgütüyle mücadelesi, kararlılıkla sürecek. Bu konuda yapılacak intihar eylemleri ve başkaca terör faaliyetleri bizi, ülkemizin istikbali için geleceğini karartmaya gayret eden terör mihraklarından memleketi, milleti kurtarmak için elimizden gelen bütün çalışmaları sürdüreceğiz.”

Başbakan Yıldırım, son aylarda kırsalda gerçekleştirilen operasyonlardaki üstün başarının, terör örgütünün gücünü ve imkan kabiliyetini ciddi anlamda kısıtladığını vurguladı.

Terör örgütünün can havliyle bu ve buna benzer intihar eylemlerini yapma gayreti içine girdiğini dile getiren Yıldırım, “İnşallah bunların da üstesinden geleceğiz. Bir çok yerde bu ve buna benzer hazırlıklar, olay olmadan önlenebilmektedir. İstihbarat bilgileriyle, alınan tedbirlerle ancak bazen de böyle hadiseler yaşamaktayız. Tekrar milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail