Başbakan’dan öğretmenlere çağrı

Başbakan Binali Yıldırım, Erzincan’da yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Öğretmenlere uyarıda bulundu.



Erzincan’da yeni eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, “Sevgili öğretmenler, sizlere özellikle bir şey söylemek istiyorum. Bu ülkede, maalesef FETÖ terör örgütü mensupları birçok kuruluşa sızıp, devleti yıkma çalışmalarını acımasız şekilde sürdürdüler ve 15 Temmuz’da da bunların foyaları meydana çıktı. Sizden önemli istirhamım, ne FETÖ’cü, ne de bölücü akımlara öyle yahut böyle hizmet eden meslektaşlarınıza asla müsamaha etmeyin, onları aranızda asla yaşatmayın.” dedi.

Yıldırım’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İLKOKUL ANISINI ANLATTI

“Okullarımızda böyle imkanlar yoktu. Okula giderken, soba yakmak için odununu yanında getirirdi. Odun getirmeyeni hoca cezalandırırdı, almaya gönderirdi.

Okullarımız bu kadar güzel değildi, bu kadar donanımlı değildik. İlkokul 2. sınıftayız, sınıfa girdik. Yaşlı bir eğitmen abimiz. Masaya oturdu, biz de oturduk. Ne okuyacağız, ne yazacağız orası Allah kerim. Zaman ilerliyor, bir de müfettiş geldi. Tek tek sorular soruyor. Hiçbirimiz bilemiyoruz. Bizim Cazim Bey boncuk boncuk terliyor. Sonunda müfettiş bir hinlik yaptı, bir soru daha sordu. ‘Çocuklar şurada su var, burada da saman var. Bunun ortasında da bir duvar, üzerinde horoz var. Horoz suya mı yumurtlar, samana mı yumurtlar?’ Soruyu duyunca bizim çocuklar da ‘samana’ diye bağırdı. Bu sefer Cazim Bey’in keyfi yerine geldi, ‘Soru kolay olunca nasıl biliyorsunuz’ dedi. Müfettiş emekliliğini yazdı.

Biz okula gittiğimizde derse başladık, kapı vurulurdu, babam kapının arasından kafayı uzatıyor, ‘Çocuğa müsaade et tohum ekeceğiz, tarlaya gideceğiz.’ O kadar kötü bir durum oluyor ki öyle hayıflanırdım. Şimdi daha okul çağı başlamadan, ilkokul bile gelmeden, yavrularımızın yarısı hazırlık okuyor.

EĞİTİME YATIRIMLAR

AK Parti hükümetleri olarak 14 yıl içerisinde eğitime çok büyük kaynak ayırdık. Milli Eğitime ayrılan pay bütçede 10 milyar liraydı. Bugün 100 milyarın üzerine çıktı. Çünkü taşa toprağa yapacağınız yatırımın bir ömrü var. Köprü, yol, tünel, baraj, okul bunların ömrü 50-100 yıl. Ama eğitime yaptığınız yatırımın ömrü nesilden nesile devam ediyor.

Gençlerimizi beğenmeyen bazı çok bilmişler 15 Temmuz’da neler yapmaya muktedir olduklarını gördüler. O terör örgütü mensuplarına bu ülkeyi teslim etmediler. Apolitik diyen insanlar, Türk gençliğinin neler yapmaya muktedir olduklarını gördüler.

Eğitime yatırım yapmaya devam ediyoruz. Okullaşma oranı kız çocuklarda yüzde 87’lerden yüzde 97’lere çıktı. 4+4+4 sistemi devreye girdi, eğitimde dört dörtlük dönem başladı. Eğitim sistemimizde sosyal liseler, sanat liseleri dönemini başlattık. Okul mevcut 352 bin dersliğin üzerinde 250 bin derslik yaptık. Bugün 920 bin civarında öğremen var, bunun 542 bini bizim dönemimizde başladı. Bugün öğretmen başına düşen öğretmen sayısı, 14 yıl öncesine göre yüzde 100 azaldı. 30 binden fazla bilişim ve teknoloji sınıfı kuruldu. Okullar akıllı tahtayla donatıldı. Hasta oldum okula gidemiyorum derdi yok. tahta akıllı, öğrenci daha da akıllı.

ÖĞRETMENLERE UYARI

Bu ülkede maalesef FETÖ mensupları pek çok kuruluşa sızıp devleti yıkma çalışmalarını acımasızca sürdürdüler. 15 Temmuz’da bunların foyaları çıktı. Ne FETÖ’cü, ne de bölücü terör örgütlerine öyle ve ya böyle ilişkisi bulunanlara müsamaha göstermeyin, aranızda barındırmayın.

Geçtiğmiz günlerde Bakanlar Kurulu’nda aldığımız kararda, eğitim sistemininin altyapısına çok büyük yatırım yaptık. Fatih Projesi dünyada yok. Eğitim öğretim internette var, e-dersler var. Bilişimin bütün imkanlarını kullanarak bütün dünyaya açılabiliyorsunuz. Lisede okuyorum, öğretmenin biri yazın, Alpullu Şeker Fabrikası’nın tarihini bulun yazın diye ödev verdi. Kütüphanede yok, kitaplarda yok. Sonunda kalktım Kırklareli’ne gittim, bilgileri aldım, getirdim. Şimdi akıllı cep telefonları, tabletler anında öğreniyorsunuz. Dünyanın bütün bilgilerine bir anda erişebiliyorsunuz.”

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