Başbakan’dan Kılıçdaroğlu’na demokrasi cevabı

Başbakan Yıldırım, Yıldırım “Demokrasiye sahip çıkın” diyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na cevap verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Et ve Süt Kurumu Erzincan Tavuk Kombinası açılışı ve Genç Çiftçi Projesi kapsamında hayvan dağıtım törenine katıldı. Başbakan Yıldırım, açılışın yanı sıra gündeme ilişkin konulara da değindi.

“TERÖRE SAHİP ÇIKMAMAKLA OLUR”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen Yıldırım, “Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki ‘Demokrasiye sahip çıkın’. Ey Kılıçdaroğlu; demokrasiye elbette sahip çıkacağız. Demokrasiye birlikte sahip çıkacağız ama demokrasiye sahip çıkmak için teröre sahip çıkmayalım. Demokrasiye sahip çıkmak, teröre sahip çıkmamakla olur.” diye konuştu.

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