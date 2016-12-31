Başbakan Yıldırım’dan yeni yıl mesajı
Başbakan Binali Yıldırım yeni yıl mesajı yayınladı. Yıldırım mesajında “Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir” ifadelerine yer verdi.
Başbakan Yıldırım, yayımladığı yeni yıl mesajında, “Darbe teşebbüsleriyle, terörle, tedhişle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışanlar emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır. Bu yıl da milletçe birbirimize kenetleneceğiz. Ülkemiz, 2017 yılında emin adımlarla yoluna devam edecektir.” ifadelerini kullandı.