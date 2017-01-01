Başbakan Yıldırım’dan yaralılara ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım Reina’daki terör saldırısında yaralanan vatandaşlarımızı hastahanede ziyaret etti. Hastane çıkışında konuşan Yıldırım terörü lanetlerken Türkiye’ni asla teröre boyun eğmeyeceğini söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, saldırıda yaralananları Liv Hospital’da ziyaret etti. Saldırıyı lanetleyen Yıldırım, şunları kaydetti: “Terör, bizi yıldıramaz, kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Türkiye bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETÖ’ye karşı, hem de Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir karşılığının olacağını biliyoruz. Ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz.”

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