Başbakan Yıldırım’dan saldırıya ilişkin önemli açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’yi yasa boğan hain terör saldırısıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Teröristin Noel Baba kılığında olay yerine geldiği yönündeki iddiaları yalanlayan Başbakan Yıldırım, “Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle insanlarımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışında, silahını olay yerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçıyor” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım’ın konuşmasının satır başları şöyle:

Dün akşam yani 2016’yı 2017’ye bağlayan ilk saatlerde, bir eğlence merkezinde, savunmasız sivil insanlara karşı alçakça bir silahlı eylem gerçekleştirildi. Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39 masum savunmasız insan hayatını kaybetti. 60’ın üzerinde de yaralı vardı. Yaralılar tedavileri görüldükçe taburcu oluyor. Yaralılardan durumu kritik olanlar var. Ama fazla değil, üç dört yaralımız var bu şekilde. Onun için hastaneler doktorlarımız bütün gayreti gösteriyorlar.

‘TERÖRE ASLA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Burada da yaralıları ziyaret ettik, durumları da gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dilekleirmizi ilettik. Yaralılar arasında bizim vatandaşlarımız da başka ülke vatandaşları da var. Terör insanlığın ortak derdidir. Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi beraberliğimizi kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede hem bölücü terör örgütüne karşı, hem FETO terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabi bir karşılığı olacağını biliyoruz ama teröre asla ama asla boyun eğmeyeceğiz.

Şu bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın olabilir, bunun hiçbir garantisi yok. Hiçbir ülke bu terör olaylarından güvende değildir ‘bizde terör olmaz’ diyemez. Daha birkaç gün önce Almanya’da oldu. Evvelsi gün Irak’ta oldu. Muhtelif ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var. Terörün kutsalı olmaz, dini olmaz, terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart, terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz.

‘HER ÜLKE KARŞILAŞABİLİR’

Türkiye’nin Rusya ile birlikte Suriye’de önemli bir insiyatif alması, uzun süren savaşı sona erdirmedeki adımları ve bunun daha sonra BM tarafından kabul edilmesi bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir. Türkiye’de de olabilir. Ama milletime ben şunu söylüyorum. Terör bizi yıldıramaz, bizim kardeşliğimizi birliğimizi beraberliğimizi bozamaz, terör bizi korkutamaz, biz terörü korkuturuz. Burada en büyük güvencemiz, milletimizin gösterdiği dayanışma kardeşlik ruhudur.

‘NOEL BABA KILIĞINDA GELDİ’ İDDİASI GERÇEK DIŞI

Bazı yerlerde kulağıma geliyor, ‘terörist noel baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış.’ Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele kurşun yağdırmak suretiyle insanlarımızın ölümüne vesile oluyor. Bunun dışında, silahını olayyerinde bırakıp, kargaşadan yararlanarak olay yerinden kaçıyor.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ

Bununla ilgili de ihtimaller şekillenmeye başladı. Polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun bir koordinasyon içinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler daha sonra kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak.

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