Başbakan Yıldırım’dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin 113. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.



Yıldırım’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Bugün, bu toplantıyı yaptığımız genel merkezimiz yalnızca bir partinin işlerinin yürütüldüğü sıradan bir yer değil. Burası, AK Parti Genel Merkezi Anadolu insanın siyasetteki baba ocağıdır.

AK Parti’nin siyaset tarihine başlı başına zafer olarak geçen bütün muvaffakiyetlerde bugün burada bulunan, geçmişte teşkilatlarımızda görev yapmış bütün kardeşlerimizin alın teri vardır, akıl teri vardır. AK Parti teşkilatlarında sizler siyasi literatürde yüreğini ortaya koyan, yiğit, çalışkan insanlar olarak geçeceksiniz. Bundan sonra gayemiz bu birlik ruhunu başarıyla temsil etmek ve hizmet etmektir.

“Türkiye büyük bir ülke”

2002’den beri Türkiye bizimle birlikte aralıksız olarak büyüyor, kalkınıyor, gelişiyor. Her zaman her şartta karamsarlığa, umutsuzluğa zerre kadar prim vermeden aşkla, heyecanla, yolumuza devam ediyoruz, devam edeceğiz. Biz bu topraklarda asırlar boyunca hüküm süren bir milletin temsilcileriyiz. Türkiye büyük bir ülke. Bizler hizmet sancağını elimizde hiç bırakmadan bu büyük ülkeye layık olmaya çalışıyoruz. AK Parti’nin iktidarda olduğu 14 yıldır sürede Türkiye’nin daha önce görmediği büyük atılımların yaşanmasına sahne oldu.

“Asla taviz vermedik”

E-muhtıralar gördük, kapatma davaları gördük. 367 gibi hukuk garabeti yaşadık. Millet elinin tersiyle hepsini eliyle iterek bu tertemiz siyasete her seferinde sahip çıktı, mührü teslim etti. En kötü şartlara rağmen ülkemizin kalkınma hedeflerinden ve istikrardan, güvenden asla taviz vermedik. Bazılarının hayal dahi edemediği şeyleri bir bir hayata geçirirken ilham aldığı tek şey milletin bize olan inancı ve güvenciydi.

Pakistan’ın kararı umarım örnek teşkil eder

Pakistan’ın kararı başta batılı olmak üzere diğer dost ülkelere de umarım örnek teşkil eder. Sayın Cumhurbaşkanı Pakistan’a ziyaretinde memnuniyetini ifade etme imkanı bulacak. Bizler de millet olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz. İsteyince her ülke teröre karşı mesafe de koyabiliyor. Gerekince ülkesinden de kovabiliyor. Aynı hassasiyeti bütün ülkelerden bekliyoruz.

Yeni anayasa çalışması

Hazırlıklarımızda sona geldik. Önümüzdeki günlerde anayasa değişikliğini Meclis’e getirmiş olacağız. Diğer partilerle de ortak zemini aramayı sürdüreceğiz. Ondan sonra da karar milletindir. Demokrasiyi verimli bir şekilde işletecek hükümet sistemini hayata geçirmek hedefimizdir.

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