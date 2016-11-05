Başbakan Yıldırım’dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Göç ve Mülteciler Konferansı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “3 milyon mülteci için elimizden geleni yapıyoruz. Biz bundan pişman değiliz ama diyoruz ki gelin buna ortak olun, bu kadar insanın günahsızca ölmesine engel olun” dedi.



İşte Yıldırım’ın konuşmasından satır başları;

– 15 Temmuz gecesi karanlık bir geceydi ama karanlığın ardından demokrasimiz kazandı darbeciler kaybetti. Darbeciler her şeyi hesap etti, uçakları çalmışlar tankları çalmışlar asker içinden bazı hainler ayarlamışlardı. Ama onların hesap etmediği bir şey vardı. Hakkın hesabı halkın gücü. Bu uğurda canını seve seve verenlere bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum, gazilere şifalar diliyorum.

Başbakan Yıldırım “15 Temmuz gecesi karanlık bir geceydi ama karanlığın ardından demokrasimiz kazandı”

Dünyada 55 milyon vatansız evsiz yaşayan vardır. Bu bir çok ülkeden büyüktür. Göç ve mülteciler küresel sorun haline geldi. Göçlerde sadece insanlar ölmüyor insanlık da ölüyor.

Duyarsızlık ve aymazlık; BM gibi küresel barışın teminatı olduğu düşünülen organizasyonların itibarını da günden güne tüketmeye devam etmektedir.

BİZ YAPTIKLARIMIZDAN PİŞMAN DEĞİLİZ

Türkiye bir yandan terör örgütleriyle mücade ederken bir yandan da kardeşlerimize kucak açıyor. Sorumluluğa ortak olmak lazım. Bu insanlık dıramının acılarının azaltılmasına mutlaka ortak olmak lazım. Biz yaptıklarımızdan pişman değiliz. Daha fazlasını da yaparız. Çünkü bizim inancımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın. Ama diyoruz ki gelin buna ortak olun. Bu kadar insanın günahsızca ölmesine engel olun. Önemli olan insanların hayatıdır barışıdır huzurudur. Türkiye elindeki imkanlarla 3 milyon mülteci için çok şeyler yapıyor. Bizim misafirimiz olan bu insanlara yaşadıkları acıları unutturmaya çalışırken, bir yandan da onların hayata tutunmaları için okul eğitim barınma sağlık gibi hizmetleri eksiksiz vermenin gayreti içerisindeyiz. Türkiye tarih boyunca göçlerin gerçekleştiği bir yer olmuştur. Türkiye insanların nefes alacağı emniyetli bir sığınak halindedir.

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