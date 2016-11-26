Başbakan Yıldırım’dan OHAL’e ilişkin flaş açıklama

İstanbul’un sağlık fuarının kapanış programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ekonomisi ile ilgili yapılan spekülasyonlara değindi. Türkiye’de son 14 yıl içinde bugünkü dalgalanmalara benzeyen 5 dönemi başarıyla atlattığına dikkat çekerek, “FETÖ başta olmak üzere Türkiye düşmanları böyle haberlere yer veriyorlar. Bunlar külliyen yalandır. İnşallah 2017’den itibaren yatırımlara, üretime daha fazla kaynak ayıracağız. OHAL’in şartları da ortadan kalkmış olacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili de sınırlı değişikliği yapıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim meçim yok” dedi.



İstanbul Sağlık Fuarı’nın kapanış programında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Ekonomimizle ilgili de bazı spekülasyonlara şahit oluyoruz. Türkiye ekonomisi 14 yıl içinde bugünkü dalgalanmaya benzeyen en az 5 dönem atlattı. Türk ekonomisi bu şokların hepsini büyük bir başarı ile atlatmasın bildi” dedi.

EKONOMİK DALGALANMA TÜM DÜNYADA YAŞANIYOR

Yaşanan ekonomik dalgalanmanın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada yaşandığına dikkat çeken Başbakan Yıldırım şunları kaydetti:

Yaşadığımız olay, Amerikan seçimlerinden sonra tüm dünyada para birimleri değer kaybetti. Bunun kaynağı Trump’ın uygulayacağı politikalardır. Çünkü Trump kendi ülkemle ilgileneceğim diyor. Yani gerekirse faizi de yükselteceğim diyor. Bu yüzden bir dalgalanma yaşıyoruz. Bunu sadece türkiye’ye mahsus bir durum olarak görmek hatadır. Temeli sağlam bir ekonomiye sahip olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Piyasaların, iş adamlarımızın tedirginliklerini gidermek bizim görevimiz.

“Ekonomik dalgalanma tüm dünyada yaşanıyor”

EKONOMİDE ALINACAK ÖNEMLİ TEDBİRLER

Doların yükselişinden etkilenecek iş adamları ve yatırımcılar için alınacak tedbirlere de değinen Başbakan Binali Yıldırım, “Tedbirlerimizin iki boyutu var. Parasal politikalarda merkez bankası gerekli çalışmaları yapıyor. Hükümet olarak bizde dövize olan ihtiyaçta sıkıntı olmaması için devletin yaptığı sözleşmelerin dolar cinsinde olanları Türk parasına çeviriyoruz” açıklamasında bulundu.

Başbakan konuyla ilgili şunları kaydetti:

İhracatçılarımız, önce merkez bankasından döviz satın alıyor işlerini bitirince de borcunu geri ödüyor. Bu borçlar geri ödenirken döviz yerine Türk lirası ödeyecek. Ayrıca bundan sonra da Türkye’de yapılacak sözleşmeleri Türk lirası üzerinden yapılması kararı aldık. Böylece kısa ve orta vadede 10 milyon dolarlık kaynağı piyasaya vermiş oluyoruz.

“2019’A KADAR SEÇİM MEÇİM YOK!”

Bu tarz spekülatif söylemlerin FETÖ başta olmak üzere Türkiye düşmanları tarafından çıkarıldığına dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım şöyle konuştu:

Bunlar külliyen yalandır. İnşallah 2017’den itibaren yatırımlara, üretime daha fazla kaynak ayıracağız. OHAL’in şartları da ortadan kalkmış olacak Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili de sınırlı değişikliği yapıp yolumuza devam edeceğiz. Seçim meçim yok. 2019’a kadar vatandaş seçimini yaptı. 15 Temmuz’da silahlarla tanklarla yapmaya çalıştıkları alçakça girişimi şimdi ekonomimizi bozmaya çalışarak yapmaya çalışıyorlar. Orada da çakılacaksınız, orada da dersinizi alacaksınız. Buradan açıkça söylüyorum.

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