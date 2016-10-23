Başbakan Yıldırım’dan o iddialara sert yanıt

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, “AK Parti içerisinde ne FETÖ’cü, ne bölücü hiçbir terör unsuru barınamaz. Partimize sızanları tek tek tespit ettik, etmeye de devam ediyoruz. Efendim, ‘ByLock’ta bakanlar varmış, milletvekilleri varmış’ kocaman bir yalan. Hiçbir milletvekilimizde, hiçbir bakanımız, ne ByLock’ta var, ne terörün içerisinde var. Ne FETÖ’nün içinde var” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’da iki gündür devam eden 25. İstişare ve Değerlendirme toplantısının kapanışında konuştu. Konuşmasında isim vermeden Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök’ün Meclis komisyonundaki sözlerini eleştirenBaşbakan Yıldırım, “Bir eski Genelkurmay Başkanı çıkıyor diyor ki, ‘Biz 2004’de uyardık.’ Ne uyardınız kardeşim. Karara bakıyoruz, ‘Nur cemaati ve Hizmet Hareketi izlenmelidir’. Ne zamandan beri cemaatler terör örgütü oldu? Demokrasilerde böyle şey olmaz. Hiç kimse silah eline almadıkça, insanları öldürmedikçe, terör örgütü muamelesi göremez. Bu örgüt ilk defa devletle bilek güreşine 17 Aralık’ta başlamıştır. Devletin elini tutan o bilek kökünden kırılmıştır” dedi.

SİNSİ TAKTİKLER İÇERİSİNDELER

FETÖ’nün Ak Parti döneminde doğmadığını, Ak Parti döneminde palazlanmadığını aktaran Başbakan Yıldırım, “Bugün hala bunca şehidimize rağmen kafaları bulandırma gayreti içinde olanların da bir gün gelecek kafalarına dank edecek. Milletimizin 15 Temmuz zaferini gölgelemek isteyenler, çok sinsi taktikler içerisindedir. Bu terör örgütünü sanki Ak Parti dönemi içinde kurulmuş, Ak parti döneminde güçlenmiş gibi gösterme gayreti içinde olanlar var. Bunlar kendi kusurlarını, kendi yanlışlarını örtmenin telaşı içindeler. Bu kanlı örgütün geçmişi, ta 1960’lı yılların sonlarına kadar gider. Bu kanlı örgüt,12 Eylül darbesinden sonra palazlanmaya başlamıştır. 80’lerde, 90’larda büyümüştür, devletin bürokrasisine, ordusuna, yargısına, kurumlarına nüfuz etmeye başlamıştır” diye konuştu.

SADECE İKİ BAŞBAKAN KARŞI ÇIKTI

1980’den 2013’e kadar bu eli kanlı örgüte sadece iki başbakanın karşı çıktığını söyleyen Yıldırım, “Biri merhum Necmettin Erbakan, biri de kurucu liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şimdi ortaya çıkıp, bizi bu örgütle itham etmek isteyenlere sorarım; 60’larda, 70’lerde, 80’lerde, 90’larda Ak Parti yoktu. Ama sizlerin devamı olduğunuz partiler vardı. Ne yaptınız? Hangi mücadeleyi verdiniz? Bu örgüt devlete sızarken ne önlem aldınız? Bu örgüt daha 80’li yıllarda sınav sorularını çalarken hangi tedbiri aldınız? Hangi başbakan, hangi cumhurbaşkanı bu örgütle Ak Parti iktidarı kadar mücadele etti? Şimdi çıkıp konuşması kolay. Görev yaptıkları dönemde üç maymunu oynayanlar, şimdi çıkmışlar, ahkam kesiyorlar. Bu örgüt TSK’ya zehirli bir yılan gibi sızarken susanların bakıyorum dilleri çözülmüş, bülbül gibi konuşuyorlar” diye konuştu.

BYLOCK’TA BAKANLAR VARMIŞ, KOCAMAN BİR YALAN

Parti olarak özeleştirilerini yaptıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “Ama siz Allah aşkına ne zaman aynaya bakacaksınız ? Asıl onun cevabını millete verin. Ak Parti içerisinde ne FETÖ’cü, ne bölücü hiçbir terör unsuru barınamaz. Partimize sızanları tek tek tespit ettik, etmeye de devam ediyoruz. Efendim, ‘ByLock’ta bakanlar varmış, milletvekilleri varmış’ kocaman bir yalan. Hiçbir milletvekilimizde, hiçbir bakanımız, ne ByLock’ta var, ne terörün içerisinde var. Ne FETÖ’nün içinde var” dedi.

Türkiye’nin geleceği adına pek çok kritik adım atılması gerektiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, “Bu değerli kadronun, bu tarihi görevleri bihakkın yerine getireceğinden asla endişe ve şüphem yoktur. İnşallah sistemdeki tıkanıklıkları tek tek açarak demokrasimizi her türlü kötü emellere kaşı gözümüz gibi korumaya devam edeceğiz” dedi.

YENİ ANAYASA VE BAŞKANLIK SİSTEMİ TEKLİFLERİ

Yıldırım, hem yeni anayasa hem de başkanlık sistemiyle ilgili çalışmaları tamamladıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizler konuyu hem Meclis’te hem de kamuoyu nezdinde yeterince tartıştık, konuştuk, görüştük. Gerekli istişareleri yaptık. Bundan sonra yapacağımız iş, teklifimizi en kısa zamanda Meclis’e getirmek, yüce Meclis’in iradesine teslim etmektir. Yüce Meclis anayasa değişikliğini görüşecek ve öyle ümit ediyorum ki bu teklif milletin önüne gidecektir. Bizim istediğimiz budur. Meclisimiz ister 367, ister 330 ile Anayasa değişikliğini onasın, her halükarda son kararı millete götüreceğiz. Bunu buradan milletimizle paylaşıyor ve inanıyorum ki Gazi Meclis bu tarihi sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirecek, bu tıkanıklığı da halkın, vatandaşın bizatihi çözmesinin önündeki engeli kaldıracaktır. Milletten korkmayalım. Millet her şeyin en iyisini yapar. Bugüne kadar yaşadığımız krizleri nasıl en güzel şekilde millet çözdüyse bu sorunu da yine millet çözecektir.”

TERÖR BİTECEK

Terörle hem yurt içinde hem de sınır dışında amansız bir mücadele verildiğini hatırlatan Başbakan Yıldırım, “Bütün ihanet çeteleri, bütün kirli odaklar bir araya gelse bu millete asla geri adım attıramaz. İstiklalimizi ve geleceğimizi, milli mücadele yıllarında canımız pahasına koruduysak, bundan böyle de aynı şeklide yiğitçe koruyacağız. Bu terör bitecek. Bunda kararlılığımız düne göre daha fazladır. Şu anda güvenlik odaklı terör mücadelemizde iyi bir noktadayız. Yöre halkının hükümetimizle yoğun dayanışma içinde olduğunu biliyoruz. Teşkilat mensuplarımıza yapılan alçak saldırıların hesabını, burunlarından fitil fitil getireceğiz” diye konuştu,

YENİKAPI RUHUNU KORUYACAĞIZ

Yenikapı ruhunun birliğin, beraberliğin, Cumhuriyet ve demokrasinin teminatı olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, “Daima bu ruhu yaşatmanın gayreti içinde olacağız. Bunu anlamayanlar teröre karşı net bir tutum koyamayanlar, gerçeği görecektir. Bunca şehidimize rağmen, ısrarla kafaları bulandırma gayreti içinde olanların, bir gün gelecek kafalarına dank edecek. Tarih nasıl kahramanları yazıyorsa hainleri, korkakları da aynı şekilde yazacaktır” diye konuştu.

TEK FETÖ MENSUBU KALMAYACAK

FETÖ ile mücadelede sürecin devam ettiğini söyleyen Yıldırım, “Sürecin sonunda tek bir mağdur olmayacak. Sürecin sonunda ininde saklanan tek bir FETÖ mensubu kalmayacak” diye konuştu.

FIRAT KALKANI VE BAŞİKA’YA BAKSINLAR

Türkiye’nin terörle mücadeleyi sürdürürken kendi içinde sistem tartışmasını sürdürmesinin yanlış olacağını söyleyen Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

“O zaman ülkeyi geleceği hazırlamaktan enerji ve zaman kaybına uğrarız. Bizi Suriye’de, Irak’ta çırak çıkarmaya çalışanlar, Fırat Kalkanı’na baksınlar, Başika’ya baksınlar, oradaki ay yıldızlı bayrağa baksınlar. Ülkemizin toprak bütünlüğünü, birliğini korumak için gerekli adımları atmaktan, zerre tereddüt duymayacağız.”

HDP’YE UYARI

İsim vermeden HDP’yi eleştiren Başbakan Yıldırım, “Siyaset yapacaklarsa terörle bağlarını mutlaka kesmeleri gerekiyor. Açık ve net şekilde terör örgütüne karşı çıkmaları ve reddetmeleri gerekiyor. Aksi halde seçmenden aldıkları oyu, iradeyi terör örgütüne teslim etmiş olurlar. Bunun da kabul edilecek yanı yoktur. Buna ne millet, ne devlet rıza gösterir. Vatandaşımız bize soruyor, ‘HDP terör örgütüne açıkça destek verirken, niye bunlara birşey yapmıyorsunuz.’ Türkiye bir hukuk devleti. Yüce meclis dokunulmazlıkları kaldırdı. Ondan sonra görev yargınındır. Yargılamayı Türk adaleti en iyi şekilde yapacaktır. Bizim hırsla kalkıp, yargısız infaz yapmak gibi bir kültürümüz yoktur” dedi.

MISIR’LA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRME

Başbakan Binali Yıldırım, İsrail’le, Rusya ile ilişkilerin normalleştirmesinin yanında gelecek süre içinde gerek Suriye’yle, gerek Irak’la hatta Mısır’la ilişkileri geliştirmek için gayret içinde olacaklarını da söyledi.

AB’YE UYARI

Avrupa birliği konusunda kafalarında zerre karışıklık olmadığını belirten Yıldırım, “İlk gün ne dediysek bugün de aynı noktadayız. Kafa karışıklığı bizde değil, AB’nin kendisindedir. Türkiye’ye verilen sözler ama fakat demeden, şartlar ileri sürmeden mutlaka yerine getirilmelidir. Mart ayında imzalanan vize serbestliği anlaşmasının hayata geçirilmesini bu millet beklemektedir. AB şunu unutmasın, bize ne lazımsa o adımı da tereddüt etmeden atarız” dedi.

BASIN ÇADIRINI ZİYARET ETTİ

Başbakan Binali Yıldırım, Ak Parti’nin Afyonkarahisar’daki kampının kapanış konuşmasının ardından kampın yapıldığı NG Afyon Hotel önünde basın mensupları için oluşturulan çadırı ziyaret etti.

Başika’daki operasyonun sorulduğu Başbakan Yıldırım, “Doğrudur. En kısa cevap bu. Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ’tan temizlemek için harekete geçti ve bizim Başika üssündeki askerlerimiz ve unsurlarımızdan yardım istediler. Bizde oradaki topçularla, tanklarla, fırtına obüslerle destek veriyoruz” dedi. Musul’a dönük operasyonun da sorulduğu Yıldırım, “Bu yapılan ne” diye yanıtladı.

BOL BOL KESELENDİK

Termal tesiste kamp dışındaki dinlenme fırsatı bulup bulmadığı da sorulan Yıldırım, esprili yanıtlar verdi. Yıldırım, “Çok iyi dinlendik. Bol bol keselendik. Ne anlamda anlarsanız. Bunlar yorgunluk sayılmaz, biz alışık olduğumuz için, arkadaşlarımız da milletin dertlerini bize aktarıyor, herşeyin daha güzel olması için görev yapıyorlar. Bundan ne rahatsız olur, ne de yoruluruz. Ne zaman millet bizden yüz çevirirse bizim için o zaman en büyük yorgunluk başlar. Allaha şükür milletin beklentisi bizim heyecanımızı, gücümüzü artırıyor” dedi.

Afyonluların karşılaması sorulan Yıldırım, “Aynen Afyon havası var, büyülediler, bizi efsunladılar” dedi. Kızılcahamam’dan sonra kampların Afyon’a değiştirilmesi ve Afyon’dan sonra İzmir, Antalya gibi bir yer değişikliği olup olmayacağı da sorulan Yıldırım, “Kulağa hoş geliyor. Afyon’un vekillerinin yanında böyle soru sorulur mu? Afyon Ak Parti için bir marka oldu. Ak Parti Afyon’da kuruldu, yürüyüş Afyon’da başladı ve hiçbir karar Afyon’un kararının üzerine çıkamaz” dedi.

Kampa torunlarının ikisinin geldiğini, üçünün gelemediğini de belirten Başbakan, torunlarına da vakit ayıramadığını söyledi. Başbakan, yarın planlanan Bakanlar Kurulu toplantısının yapılmayacağını, ayrıca grup toplantısının da yapılmayacağını belirterek, gazetecilere, “Size müjde vereyim rahatsınız. Yarın öbür gün kulağım rahat sizler de yoksunuz, kimse yok. Düşünüp taşınıp önümüzdeki işleri gözden geçirip hazırlıklarımızı yapalım. Anayasa çalışmaları var. Yeni bütçe var. Son dakika biri gider biri gelir son dakikalar bitmez” dedi.

ABDULLAH GÜL’E SELAM GÖNDERİRİM

Konuşmasında geçmişte iki başbakanın FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyip eski başbakanlar Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül’ün adını anmamasıyla ilgili haberlere de yanıt veren Yıldırım, “Yeni bir şey duydum. Oda TV’de bir haber. Abdullah Gül’e gönderme, ne göndermişim selam gönderirim ben, başka bir şey göndermem. Tam bir masa başı saçma sapan bir haber. Eğer bütün haberler böyle yapılırsa yandık. Ama öyle olmadığını biliyoruz. Biz bir tarihi gerçeği ortaya koyduk. FETÖ tehlikesine siyasi anlamda ilk dikkati çeken lider merhum Erbakan ve bunu cümle alem biliyor, Allah rahmet eylesin. Ak Parti döneminde bütün başbakanlar bu örgütle mücadele etmiştir ama cesurca, kıyasıya mücadeleyi yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Dediğim bu” diye konuştu.

BİR DEFADA 15 KİLOMETRE YÜRÜYÜŞ

Spor yapmak istediği ama yeterince yapamadığından da bahseden Yıldırım, tek yaptığı sporun ise yürümek olduğunu söyledi. Yıldırım, “Eski ulaştırma bakanının en iyi bildiği spor yürümek, başka spor dallarını öğrenme imkanım olmadı. İyi yürürüm, 10-15 km bir defada” dedi. İçeride ne konuştularsa dışarıda da onu konuştuklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, “İçimiz de bir, dışımız da. Öbür türlüsü insana azap verir. En iyisi rahat herşeyi olduğu gibi söylemek” dedi.

Ziyaret sonunda Başbakan Yıldırım, iki-üç gün boyunca Ak Parti kampını takip eden gazetecilere teşekkür etti ve 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutladı.

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