Başbakan Yıldırım’dan flaş İzmir açıklaması

Başbakan Yıldırım, İzmir’deki terör saldırısı sonrası, “Ülkemiz; birlik, beraberlik ve kesin bir inançla bu zor günleri atlatacaktır. Terör belası, devleti ile omuz omuza vermiş aziz milletimizin sinesinde yok olup gidecektir.” dedi. İzmir’e gelen Başbakan Yıldırım, burada yaptığı açıklamada vatandaşlardan normal hayat akışlarını değiştirmemelerini, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görevlerinin başında olduğunu söyledi.



Başbakan Binali Yıldırım, Bayraklı Adliyesi önünde gerçekleşen bombalı saldırıda şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in cenazesine katılmak üzere Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile İzmir’e geldi. Başbakan Yıldırım, güvenlik görevlilerinin 24 saat üç vardiya esasıyla çalıştığını belirtirken, teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fetih Sekin’in canını hiçe sayarak daha büyük bir felaketi önlediğini söyledi. Soru almayan Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:

“Bu menfur olayda şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız iki hastanede tedavi ediliyor, durumları iyi. Hayatı tehlikeleri yok. Bu olay bu alçak terör örgütünün planladığı ve ele geçirilen silahlar mühimmata baktığımız zaman çok büyükbir olay olduğu anlaşılıyor. Kazara başarılı olsalardı herhalde çok büyük bir felaketi güzel İzmir’imiz yaşayacaktı. Özellikle polislerimiz bilhassa trafik polisimiz Fetih Sekin arkadaşımız hayatını hiçe sayarak, canını seve seve vererek büyük bir felaketi önledi. Bu alçak planı yapanların etkisiz hale getirilmesi için çok büyük kahramanlık göstermiştir ve İzmir’imizi birçok masum sivil hemşehrimizi büyük bir felaketten döndürmüştür. Bu vesileyle kahraman polislerimize gerek şehit olan polisimize gerek alçakları etkisiz hale getiren diğer polislere teşekkür ediyoruz. Teröristler, bu kez alçak emellerine ulaşamadan polisimizin koordinasyonu içinde son 10 gündür bu bölgelerde aldıkları tedbirlerle çok büyük bir felaketin önlenmesine vesile olmuştur. Şimdi yaralılarımızı ziyaret edeceğiz, şehit ailelerimizi ziyaret edeceğiz, bu operasyonda kahramanlık gösteren polis arkadaşlarımızı da bu vesileyle görmüş olacağız. Ben tekrar hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum. İzmir’imize ülkemize geçmiş olsun. Şunu milletimiz bilmelidir ki bu ülkeyi bölmek isteyen, bu milletin kardeşliğini bozmak isteyen her kim olursa olsun asla bunu başaramayacaktır. Çünkü milletimiz kardeşliği birliği beraberliği bozanlara katiyen prim vermiyor. Ama görüyoruz ki son zamanlarda Türkiye’nin başını ağrıtan, enerjisini azaltan bu alçak örgütler artık vardiyalı çalışmaya başladı. Sekiz saat biri çalışıyor sonra görevi diğerine veriyor. 24 saat üç vardiya esasıyla çalışıyorlar. Terörün ideolojik değeri olmadığını açık bir şekilde gösteriyor. Bir olayı DEAŞ yapıyor bir sonrakini PKK yapıyor, sonrasını FETÖ yapıyor. Böylece marifetlerini ortaya koyuyorlar. Bu, bitişin arifesidir. Bunlar çılgınca eylemleri asimetrik saldırılarını bundan sonra da yapma gayreti içinde olacaklar ama bizim güvenlik güçlerimizde bunlara nefes aldırmayacak amansız bir şekilde enselerinde olmaya devam edecektir. Bu uzun soluklu bir mücadele ama mutlak galibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve millet olacaktır. Bundan kimsenin zerre kadar şüphesi olmasın. Kimse hayatını değiştirmesin eğer bunu yaparlarsa terör örgütüne hizmet etmiş olurlar. Onların istedikleri de hayatı durdurmak yavaşlatmak. Ülkenin bütün değerlerini aşındırmak buna asla müsaade etmemek gerekiyor. Silahlı kuvetler, asker, polis, jandarma, korucular herkes 24 saat kış demeden kar demeden gece gündüz demeden görevlerinin başındadır. Büyük bir heyecanla ülkemizin milletimizin selameti huzuru için canla başla çalışmaktadır. Ben tekrar geçmiş olsun diliyorum.”

BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİT MÜBAŞİRİN EVİNDE TAZİYE ZİYARETİ

Başbakan Binali Yıldırım, terör saldırısında şehit olan mübaşir Musa Can’ın Eskiizmir Semti’ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Başbakan Binali Yıldırım’ı şehit evinin bulunduğu sokakta, kalabalık bir grup karşıladı. Turk Bayrağı asılan evde, Başbakan Binali Yıldırım, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.

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