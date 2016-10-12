Başbakan Yıldırım’dan flaş başkanlık sistemi açıklaması

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin genel merkezinde, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na konuştu.

“Bu sabah saatlerinde yol arkadaşımız Kemal Unakıtan beyefendinin vefatını derin bir tessür ile öğrenmiş bulunuyoruz. AK Parti davasının yılmaz bir neferiydi. Ülkemize ve partimize çok büyük hizmetleri oldu. Bugün iftihar ettiğimiz Maliye Bakanlığımızın çalışmasında ve sisteminde Kemal ağabeyin büyük emeği vardır.

“HEDEFLERDE SAPMA YOK”

Projeler ve kalkınma hedeflerinde en ufak bir sapma yok. Yatırım ve teşvik paketini açıkladı, uygulamak için çalışmalara süratle başladık. İş dünyamızla yoğun bir temas içerisindeyiz. Uluslararası yatırımcılarla iş dünyasıyla çok önemli kararlar alıyoruz. Rusya ile İsrail ile dostlukları artırıp düşmanlıkları azaltma politikamız çerçevesinde ilişkilerimizi düzelttik. Rusya ile ilişkilerde kriz öncesinin ilerisi seviyesine ulaşmak için kapsamlı bir işbirliğine gidiyoruz. Mavi Akım’dan sonra bildiğiniz gibi dünya enerji güvenliği açısından büyük önem ifade edecen TANAP projesi süratle devam ediyor.

“KILIÇDAROĞLU BU YANLIŞTAN DÖNMELİ”

Anamuhalefet partisi bize cevap veriyor, ‘Ben mağdur edebiyatına bakmam, bunların haklarını savunmaya devam edeceğim.’ diyor. Et kardeşim. FETÖ’cülerle senin muhabbetin iyiyse bana ne. Ben millete, milletin hakkına bakarım. Alçakların, bu milletin geleceğini karartmaya çalışanların hakkıyla, hukukuyla bizim işimiz olmaz.

“BAŞKANLIK TEKLİFİNİ KISA SÜREDE MECLİS’E GETİRECEĞİZ”

Sayın Kılıçdaroğlu’dan bu yanlıştan dönmesini istiyoruz. Yenikapı ruhuna bağlı kalmasını ve verdiği sözleri tutmasını bekliyoruz. Devletten ve milletten yana tavır koyan Devlet Bahçeli’ye ise teşekkür ediyorum. Ülke ve gelecek için örnek bir davranış sergiliyor. Dün yaptığı açıklama Türkiye’nin geleceğini inşa etmeye yönelik umut verici bir açıklama. Türkiye fiili durumu hukuku durum haline dönüştürmek mecburiyetindedir. Sayın Bahçeli’nin bu konudaki yol açıcı beyanatları cesaret vericidir. AK Parti olarak biz hazırız ve adımları atacağız. Kısa sürede Meclis’e teklimizi getireceğiz. Meclis ister 330 isterse 367 oyla kabul etsin her halukarda millete gideceğiz. Son sözü millet söyleyecek.

Son dönem demokrasi tarihimize bakın, tek başına iktidarların olduğu süreler, 50-60, 80-90 buralarda büyüme istikrarla devam ediyor. Kalkınma devam ediyor, ticaret bütçe milli gelir artmaya devam ediyor. Ama koalisyon döneminde bu kazanımlar maalesef heba ediliyor. Onun için sürekli güçlü bir siyasi iradeyi oluşturacak, istikrarı kalıcı hale getirecek bir sistem değişikliği Türkiye’nin vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Bu sadece istikrar için değil, birliğin beraberliğin de sağlamlaşarak devamı açısından elzemdir. Bugüne kadar anlaşılan 60 madde başta olmak üzere, diğer eksik kalan maddeleri de AK Parti grubu hazırlayacak Melis’e getirecek ve onayına sunacak. Meclis ister 367 ile, ister 330 ile kabul etsin, her iki halde de son onayı millete götüreceğiz. Böylece artık yıllardan beri devam eden bu sistem tartışmasını, bu kör dövüşü sona erdireceğiz. AK Parti sorunları torunlarına devreden bir parti değildir. Sorunları çözen partidir.

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