Başbakan Yıldırım : ”Başkanlık teklifi en kısa sürede Meclis’te”

Başbakan Binali Yıldırım, “Anayasa değişikliği ve Başkanlık sistemi teklifini en kısa sürede Meclis’e sunacağız” dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grubu olarak, anayasa değişikliği ve başkanlık sistemini içeren tekliflerini Meclis’e getireceklerini bildirdi.

“KARAR YÜCE MECLİSİN”

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, Anayasa değişikliği ile ilgili soruya, “Anayasa değişikliği ve Başkanlık sistemi teklifimizi Yüce Meclis’imize getireceğiz. Karar Yüce Meclisindir” ifadelerini kullandı.

“NE ZAMAN?” SORUSUNA İNGİLİZCE YANIT

Ne zaman getirileceğine ilişkin soruya ise Yıldırım ise İngilizce olarak, “As soon as possible (olabildiğince en kısa zamanda)” cevabını verdi.

BAHÇELİ’YE CEVAP: DOĞRU DEMİŞ

Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin anayasa değişikliğine ilişkin, “Biz millete gitmekten korkmayız. Bunda da mahsur görmeyiz.” ifadesinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, “Doğru demiş. Hiç bilinmeyen bir şey yok, her şey biliniyor.” dedi.

“Sayın Bahçeli’nin sözlerinden ne anladınız?” sorusuna Yıldırım, “Sizin anladığınızı anladım.” karşılığını verdi. Yıldırım, gazetecilerin, “Sayın Bahçeli de bize öyle söylüyor.” demesi üzerine, “Demek ki doğru yolda gidiyor.” ifadesini kullandı.

Başkanlık sistemiyle ilgili referandum konusunda mutabakat oluşup oluşmadığının sorulması üzerine Yıldırım, “AK Parti Grubu olarak yeni anayasa değişikliği ve başkanlık sistemini de içeren teklifimizi yüce Meclisimize getireceğiz. Karar yüce Meclisindir.” dedi.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Başbakan Yıldırım, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ne zaman görüşeceksiniz?” sorusuna da “Herkes ile görüşürüz, Yenikapı ruhu devam ediyor.” yanıtını verdi.

