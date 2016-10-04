Başbakan yeni ekonomik paketini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin orta vadeli programını açıkladı. Enflasyonun her sene düşürüleceğini ve 2019 yılında yüzde 5’e kadar ineceğini söyledi.



AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısıyla 2016-2019 Orta Vadeli Programı’nı açıkladı.

Yıldırım’ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar;

* 2016 yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 4,5’ten yüzde 3,2’ye çekildi.

* Yüzde 3-4 bandında bir büyüme bizim asla hedeflediğimiz değildir. Küresel olumsuzluklar bizi de etkiliyor. Biz yüzde 3’ün üzerinde bir büyümeyi 2016 yılında yakaladık. Büyüme oranlarını mutlaka 2017’den başlayarak 2019’a kadar belirli bir oranda yukarı çekeceğiz, bu yüzde 5’in altında olmayacak.

* İkinci temel amacımız enflasyonu düşürmek. Büyük bir farklılık olmazsa yüzde 7,5 seviyesinde bir enflasyonla sezonu kapatmış oluyoruz. Seneye hedef daha düşük, yüzde 6,5. 2018’de yüzde 5 seviyesine gerilemiş oluyor. Enflasyonu sürdürülebilir düşük bir orana çekeceğiz, bu büyüme için çok önemli.

* Mali disiplin vazgeçilmez. 2003’ten beri söylüyoruz. Savurganlık yok. Nereye para lazımsa oraya vereceğiz. Öncelikleri iyi belirleyeceğiz.

* Diğer amaç cari açık. Cari açığı azaltma yönünde kararlı bir programımız olacak. Eximbank’ın ihracatı destek bütçesini 3 kat artırarak 1 milyar dolara çıkaracağız.

* Bütçe 17 Ekim’de Meclis’e sunulacak. 2017’de bütçe açığını yüzde 2’nin altında tamamlamış olacağız. Turizm gelirleri yüzde 40 azaldı, sonra toparladı.

* 2017 yılında bütçe açığını yüzde 2’nin altında tutacağız. 1.9’u hedefliyoruz.

* Arabuluculuk sistemi getireceğiz. Hak ihlalleri olduğu düşünülen konularda mahkemelerde sürünmeden sorun çözülecek.

* İstanbul Finans Merkezi’ni tam anlamıyla hayata geçireceğiz. Esnafların iş yeri açmalarında büyük sorun var. İşlemleri bir yerden olacak. 30-40 ayrı izin ruhsat var, bunların hepsi tek merkezden makul bir zamanda yapılmış olacak.

* Öğrenciler yarım gün değil tam gün okula gidecek.Yeni dönemde okula sabah gidilip akşam dönülecek.

İşte Başbakan Yıldırım’ın konuşmasının önemli bölümleri;

* 2009 krizinden itibaren dünya ekonomisinin büyümesi malesef her yıl azalan bir şekilde devam etti. Bu eğilim bu yıl da sürdü. Bunun sebebi ne? Küresel güven kaybıdır. Bir takım sanal ticaretle şirketler büyümediği halde büyümüş gibi göstererek küresel ticaretteki güven kayboldu. Ticaret hacmi azaldı. Büyüme olumsuz etkilendi.

* Burada gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler diye ayırdığımızda Çin ve Hindistangelişmekte olanlar arasında fark yaptı, ancak genel olarak bu ülkeler büyümelerini artırmaya devam etti. Türkiye’de 2009 hariç 27 çeyrek sürekli büyüdü. Bu sene de büyümeye devam ediyoruz. Çin ve Hindistan’ı ayrı tutarsak dünya ortalaması 2 katı büyümeyi gerçekleştirdi. Bu büyüme bizim asla beklediğimiz hedeflediğimiz bir büyüme değil. Küresel olumsuzluklar bizi de etkiliyor. Biz 3’ün üzerinde büyüme yakaladık, 2016’da.

DÜŞÜK BÜYÜME ORANI BİZE YARAMAZ

* 2017-2019’da büyümeyi artıracağız. 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla giderken düşük büyüme oranı bize yaramaz. Büyüme rakamı yüzde 5’in altında olmayacak. Orta Vadeli Programın 5 temel amacı var. Siyasi istikrar, ekonomik istikrar. Siyasi istikrar var, milletimizin tam desteği var. 15 Temmuz’da en iyi şekilde gördük. Meydanlara indik, terör gruplarına en iyi dersi verdik. Milletimizin desteği olunca istikrarı sürdürmek bizim görevimiz. Kapsayıcı bir büyümeyi de etkin hale getireceğiz. Ürün bazlı, tüketime bağlı büyüme kalıcı olmaz. Katma değer üreten, üstünlük sağlayan büyüme altyapısını oluşturmak, çeşitliliğini ve kalitesini artırarak rekabet gücünü artırmak.

ENFASYONU DÜŞÜRMEK LAZIM

* Türkiye mutlaka değerli vatandaşlarım katma değeri yüksek teknolojik ürünlerde söz sahibi olmalı. İstikrar var, kapsayıcı büyüme var ancak enflasyonu düşürmek lazım. İkinci temel hedefimiz enflasyonu düşürmek. Bu sene öngördüğümüz şekilde büyük bir farklılık olmazsa yüzde 7,5 seviyesinde bir enflasyonla sezonu kapatmış oluyoruz. Seneye hedef bir kademe daha düşük. Seneye enflasyon oranımız yüzde 6,5. Devam eden senede ise yüzde 5 seviyesinde olacak. Oranlar düşük gelebilir ancak çift haneli oranları hatırlayalım.

EXİMBANK’IN DESTEĞİ 3 KATINA ÇIKACAK

* Cari açığı azaltacağız. Üretimi artıracağız, daha çok satacağız. Satarken azimli, alırken nazlı olacağız. Fiyatlarını rekabetçi seviyeye getireceğiz. Aşağı yukarı aynı para olmalı ki vatandaş da dışardan almasın, ticareti onun için ihracat yapıyorsun 1 milyon dolarlık, geldin dedin ki 200 bin dolar daha fazla yapacağım. Artıracağın miktar için destek verilecek. Eximbank’ın destek bütçesi 3 katı artırılacak. 1 milyardan 3 milyara çıkarılacak. Yani 1milyar TL’den 1 milyar dolara çıkacak.

FARKLI ÜRÜNLER YAPMAK LAZIM

* 4. madde ekonomizin rekabet gücü ve verimliliğini artıracağız. Rekabet gücü artmazsa sürdürülebilirlik olmuyor. Herkes ihracatçı oldu. Eskiden belirli ülkeler ihracat yapıyordu. Şimdi herkes yapıyor. O halde farklı ürünler yapmak lazım. Teknolojiye yenilikçiliğe yatırım yapmalıyız. Verimliliği artıracağız. Daha çok üreteceğiz. Daha makul fiyatlarla satma imkanı yakalayacağız.

SEÇİM GELİP GEÇER ÖNEMLİ OLAN GEÇİMDİR

* Mali disiplin vazgeçilmez. 2003 yılından beri uyguluyoruz. Savurganlık yok, hovardalık yok, öncelikleri iyi belirleyeceğiz, hesabı kitabı düzgün belirleyeceğiz. Sınırsız ihtiyaçlarda öncelikler belirlememiz lazım. Kaynaklarla da karşılamamız lazım. Bu da mali disiplinle olacak. Biz 10 tane seçim kazanmış bir partiyiz. Seçim gelir geçer önemli olan geçimdir.

İNSANA YATIRIM SÜRECEK

* Büyümede 5 stratejimiz olacak. İnsan kaynak kapasitemizi geliştireceğiz. İnsana yatırım sürecek. Mesleki konularda meslek geliştirmeye devam edeceğiz. Bizim petrolümüz yok. Bizim mutlak üstünlüğümüz yok, bizim üstünlüğümüz genç nüfusumuz. Genç nüfus daha fazla, güç demektir. Gençlerimizi geleceğimiz olarak görüyoruz. Lokomotif öncü Türkiyeiçin gençlerdir. İş gücü piyasasını daha etkin hale getireceğiz. Teknoloji kapasitesini artıracağız. Fiziki altyapı gayet iyi, yollar, demiryolları, hastaneler, okullar, Türkiye’nin her tarafı doğusunda batısında aynı standartta aynı şekilde altyapıyı yaptık. 2 şerit gidiş geliş yollar vardı yetmiyor. İtiraz edenler, bir şerit daha yapın yetmiyor diyor.

İSTİHDAM İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

* Kurumsal kalitemizi iyileştireceğiz. Milletin beklentilerine çalışmalarımızı uygun hale getireceğiz. Büyümenin artarak devam etmesi, kişi başına gelirin artması, yeni iş aş alanları yani istihdam, okuldan mezun olan gençlerimiz var bunların iş bulması istihdam edilmesi için sürekli yatırım yapılması lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki çalışmaların en önemli amacı bu. Türkiye’nin genel kalkınmasına ciddi bir kaldıraç etkisi yapacak. Bu arada enflasyonun düşmesi için mücadele edeceğiz. Cari açığı azaltacağız ve mali disiplinden asla vazgeçmeyeceğiz.

2017’DE BÜTÇE AÇIĞI DÜŞECEK

* 2017 senesi için bütçemizi yaptık. 2017 Ekim’de Meclis’e sunacağız. Bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. 2017 yılında bütçe açığını yüzde 2’nin altında tamamlamış olacağız. Bu ne anlama geliyor? Bakın turizm gelirlerimiz yüzde 40 azaldı. Bir darbe geçti, terörle mücadele, 1 Kasım seçimlerinde çalışanlara verdiğimiz vaatler vardı. Asgari ücret, vergi kolaylıkları, kaynak aktarımı söz konusu oldu. Tarımda da malesef kurak bir yıl geçirdik. Buna rağmen yüzde 2’nin altında yani 1.6 düzeyinde tutmayı başardık. Bu çok büyük bir başarı. Katkısı olan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu yükseğe çıksaydı. Bunun sonucu yaşayacaktık, daha sonra. Bütçe açığı devam edecek. 2017’de 1.9’u bilerek görebiliriz. Bunun detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Sonrasında 2018’de tekrar azalmaya devam edecek. Türkiye yüzde 10’u görmüş bir ülke. Bizim partimizde gördü ama büyümeye devam etti. Türk ekonomisinin temeli sağlam bir göstergeyle uğraşmaklaekonomi olumsuz etkilenmiyor. Altyapımız, özel sektörümüz sağlam. Türkiye dünyaya açık bir ülke. Sınırlarımızı kapatsak, kimseyle alışveriş yapmasak hiçbir derdimiz olmaz. Dünyadan ayrı bir ülke gibi, Kuzey Kore gibi bir ülke oluruz ama hiçbir vatandaş istemez sanırım. Yatırımlara devam edeceğiz. Her şeyden kısıtlama olur ama yatırımlardan olmaz. Yatırımların kalitesi de önemli. İstihdam oluşturacak, büyümeye katkı sağlayacak yatırımlara çok daha fazla kaynak oluşturacağız. Alternatif finans yöntemlerini kullanacağız. En büyük havalimanı, tüp tünel geçişi dünyanın en geniş köprüsünü, şehir hastaneleri kamudan bütçeden kaynak kullanmadan yaptık. Hepsini toplayınca 50 milyar dolar ediyor. Kaynak var. Hem büyüyeceğiz, hem kaynak üreteceğiz, devam edeceğiz. İstikrar olunca net kararlar alırsınız. Koalisyon olsa A Partisi şöyle diyor, B Partisi böyle diyor. Öteleniyor, sorunlar birikiyor sonunda elinizde patlıyor. 2001, 1995 nasıl oldu, böyle oldu. İrade olmayınca idare olmaz. 10. Kalkınma Planı devam ediyor. 10. Kalkınma Planı’ndaki bütün dönüşüm programı kararlılıkla uygulanmaya devam edecek.

ESNAFIN İŞ YERİ AÇMASI KOLAYLAŞACAK

İstanbul Finans Merkezi’ni tam anlamıyla hayata geçireceğiz. Esnafların iş yeri açmalarında büyük sorun var. İşlemleri bir yerden olacak. 30-40 ayrı izin ruhsat var, bunların hepsi tek merkezden makul bir zamanda yapılmış olacak. Bina arsa gibi varlıklar değil, bilgisayar, torna tezgahı, makina da iş yaparken teminat olarak görülecek. Bankalar bunları saymıyor. Taşınır rehni kanununu çıkarmış olacağız. Çıraklık eğitimini zorunlu eğitim kapsamına alıyoruz. Meclis’te bulunan patent kanununu hayata geçireceğiz. Sanayide yerli üretimi kamu alımlarıyla destekleyeceğiz. 2019’a kadar ikili öğretime son vereceğiz. Tekli öğretim olacak. Öğrenciler yarım gün yerine tam gün okula gidecek. Eğitimde ilk 4’den sonraki 5’inci yılda yabancı dil eğitimi mecburi hale gelecek.

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