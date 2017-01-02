Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan önemli açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.



Kurtulmuş’un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Saldırı 2017’nin ilk saniyelerinde yapılmasıyla önemli bir mesaj verildi. Bütün terör örgütleri eş zamanlı olarak, 2016 yılında Türkiye’ye yönelik olarak çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Şu hain saldırıyı yaparak, 2017’de de Türkiye’nin başına bela olacağız diyorlar. Biz de elimizdeki bütün gücümüzle hepsine diz çöktüreceğiz.

2. mesajları da Türkiye’nin sınır dışı operasyonlarına ilişkindi. Türkiye’nin kararlı şekilde yürüttükleri operasyonlar, başarılarımızı çekemediklerinin göstergeleridir. Türkiye sınır dışı operasyonları, dışarıdan gelecek tehditlerin bitene kadar devam edecek.

3. mesaj da, hayat tarzına yönelik saldırı yaparak ülkeyi ikiye bölmeye çalışıyorlar. Terör örgütleri kime saldırırsa saldırsın, saldırılanın insanlık olduğu bellidir.

Şunu söylemek hakkımızdır. Uluslararası camia çifte standartlı şekilde davranmayı bırakmalıdır. Bu camianın timsah gözyaşlarının manası yok.

Her şeye rağmen 2017’nin barış, esenlik yılı olmasını diliyorum. 2017’de yapacağımız çok iş var. Bunlardan birincisi Türkiye 2017 yılında da terör örgütlerinin hepsiyle eş zamanlı mücadeleyi sürdürecektir. İçeride ve dışarıda nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Fırat Kalkanı operasyonu sürecektir. Türkiye-Suriye başta olmak üzere, son zamanlarda ortaya koyduğu Ortadoğu’da yeni barış inisiyatifleri devam edecek. Kopma noktalarına gelen Rusya-Türkiye ilişkileri, 2 ay içinde yeniden inşa edildi. Irak yönetimiyle yeni bir dönem başlatılıyor. İnşallah bu günlerde Başbakanımız Irak’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

3. önemli meselemiz Türkiye ekonomisinin güçlenerek yeni tedbirler alındı. Gerekirse yeni adım atılacak.

4. temel mesele ise Cumhurbaşkanlığı meselesini Meclis’e getirilmesi ve bu adımın atılmasıdır. İnşallah bu hafta içinde Meclis’e gelecek ve en kısa zamanda milletimizin reyine müracaat edilecek. Türkiye’de anayasal reform konusunda bütün işleri yaptık bitirdik anlamı çıkmayacak. Demokratikleşme süreci devam edecektir.

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