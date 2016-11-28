Bankaların yükü hafifliyor

Büyük kredilere karşılık menkul kıymet çıkarılacak. Bankalar kredilerini Merkez Bankası’na satarak finansman yükünü hafifletecek.



Hükümet, büyümenin önünde bariyer olan yüksek faizlerin aşağı çekilmesi için elini taşın altına koyan bankaları rahatlatacak, kredi musluklarını açacak önemli bir adım atıyor. Bankaların Türkiye’nin mega projelerine verdiği kredilere karşılık menkul kıymet çıkarılacak. “Mega yatırım finansman bonosu” benzeri menkul kıymetleri Merkez Bankası ya da uluslararası büyük bankalar satın alabilecek. Böylece devredilen kredi ilave limite dönüşecek. Bankaların finansman yükü hafiflerken, piyasalardaki dalgalanmaların yüksek olduğu dönemlerde döviz, para ve sermaye piyasalarında stabilizasyon sağlanacak.

MALİYETLER AŞAĞI ÇEKİLİYOR

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Türkiye’de faaliyet gösteren 52 bankayla hem ikili hem de toplu görüşmeler yaparak taleplerini, önerilerini birinci ağızdan dinliyor. Sabah’ın haberine göre, bankaların kredi verme süreçleri kolaylaştırılırken, kredi verdikleri şirketlere yönelik sorumluluklarda yaşadıkları sorunlar da gideriliyor. Örneğin, FETÖ şirketlerine kredi veren ve bunların dönüşünü talep eden bankaların bu konuda sorumluluğu olmayacak. Yeni dönemde bankaların sanayi kredisine yönelmesi de teşvik edilecek. Kamu bankaları düşük faizli kredilerle piyasalara destek verecek.

ZİRAAT KREDİLERİNE TALEP VAR

Başbakan Yardımcısı Canikli, yeni finansal araçların hayata geçeceğini belirterek, Ziraat Bankası’nın fon ve kredilerini satın almaya yönelik yurtdışından talep olduğuna dikkat çekti. Canikli, “Bunun için uygun finansman modeli ve aracın devreye sokulması gerekiyor. Geleneksel yöntemlerle uygulanır ama menkulleştirme yöntemi ile daha rahat içeride ve dışarıda kaynak sağlayabilir. Bankalar bu projelere başka kaynaklardan finansman aktarabilirse oluşacak kaynakları reel sektöre daha düşük maliyetle aktarma imkânı ortaya çıkar” dedi. Türkiye Varlık Fonu da bankaların fonlama yaptığı alanlarda ciddi bir kaynak aktarımı imkânı sağlayacak. Bankalar kaynaklarını farklı alanlara yönlendirebilecek. Güçlü aktiflerini menkulleştirerek içerde ve dışarıda varlık oluşturmak için kullanabilecek.

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