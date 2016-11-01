Bankalardan kredi alacaklara faiz müjdesi

Dün İş Bankası ve Akbank kredi faiz oranlarında indirime giderken, bugün Yapı Kredi, VakıfBank ve TEB kredi faiz oranlarını indirdiğini açıkladı.



Yapı Kredi konut ve bireysel ihtiyaç kredilerinde faiz oranlarını düşürdü. Bankadan yapılan açıklamaya göre, konut kredisi faizlerinde indirime giden Yapı Kredi, ev almak isteyen müşterileri için konut kredisi faiz oranını 1-60 ay vadelerde yüzde 0.90’a, 61-120 ay vadeler için ise yüzde 0.92’ye kadar indirdi.

Konut kredilerinin indirimli faiz koşullarından yararlanmak için Yapı Kredi şubelerinden, 444 0 445 telefon hattından ve yapikredimortgage.com internet adresinden uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar başvurabilecek.

Yapı Kredi, 25 bin lira ve üzerindeki bireysel ihtiyaç kredilerini ise tüm vadelerde yüzde 1,19’dan başlayan faiz oranlarıyla bugünden itibaren tüketicilere sunmaya başladı.

İndirimli bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranlarından yararlanmak isteyen Yapı Kredi müşterileri ise İnternet Bankacılığı, SMS, Yapı Kredi ATM’leri, Yapı Kredi şubeleri ve 444 0 444 Yapı Kredi Çağrı Merkezi’nden başvuru yapabilecek.

VAKIFBANK FAİZ ORANLARINI İNDİRDİ

VakıfBank’tan yapılan açıklamaya göre, kredili mevduat hesabı faiz oranını yüzde 2,02’den yüzde 1,99’a, kredi kartında ise 2,02 olan faiz oranını 1,98’e çeken VakıfBank, KOBİ’lere sunduğu “KOBİDost Kredisi” faiz oranını da yüzde 0,98’e indirdi.

İhtiyaç kredisi faizini 1,26’dan 1,15’e, taşıt kredisini 1,15’ten 1,10’a indiren VakıfBank, bugünden itibaren uygulamaya aldığı faiz indirimleriyle, müşterilerine uygun çözümler bulmaya devam ediyor.

KOBİ’lere sunduğu kredi kampanyalarına yenisini ekleyen VakıfBank, KOBİ’lerin her türlü ihtiyacını karşılamak için “KOBİDost Kredi” kampanyasını başlattı.

Kampanya kapsamında uygun faiz oranlarıyla nakit desteği sağlayan VakıfBank’ın “KOBİDost Kredisi” kampanyasından yararlanan işletmeler, kredisini aylık eşit taksitli olarak ödeyebiliyor.

Mevcut ve yeni VakıfBank KOBİ müşterileri için geçerli kampanya kapsamında 0.98 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkanıyla 100 bin liraya kadar kredi imkanı sunuluyor.

Bireysel kredi faiz oranlarında da indirime giden VakıfBank, bin – 10 bin lira arası ihtiyaç kredilerinde faiz oranını 1,26’dan yüzde 1,17’ye 10 bin – 50 bin lira arasında ise 1,26’dan yüzde 1,15’e indirdi.

Taşıt Kredilerinde ise yüzde 1,15 olan faiz oranı yüzde 1,10’a indirildi.

Geçtiğimiz aylarda konut kredisi faiz oranlarını aşağıya çeken VakıfBank, 3-12 ay arası vadelerde yüzde 0,80, 13-36 ay arası vadelerde yüzde 0,88, 37-60 ay arası vadelerde yüzde 0,90 ve 61-120 ay arası vadelerde ise yüzde 0,95 faiz oranı uygulamaya devam ediyor.

Diğer taraftan, Kredili Mevduat Hesabı akdi faiz oranını 2,02’den 1.99’a çeken VakıfBank, kredi kartı faiz oranını da 2,02’den 1,98’e indirdi.

TEB FAİZ İNDİRİMLERİNİ YENİLEDİ

Türk Ekonomi Bankası (TEB), konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına bir indirim daha getirdi. TEB, yeni faiz indirimleri ile daha önce konut kredisinde tüm vadelerde yüzde 0,97 olan faiz oranını 60 ay vadede yüzde 90’a çekti. TEB, taşıt kredisi faiz oranını yüzde 1,12’den yüzde 1,10’a; yüzde 1,40 olan ihtiyaç kredisi faizini ise yüzde 1,20’den başlayan faiz oranına indirdi.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi yeni faiz indirimleri ile ilgili şunları söyledi:

“Makroekonomik anlamda, yapısal reformlar ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ekonomimizin büyümesi birincil önceliğimiz. Ağustos ayında başlattığımız kampanyanın sektörün hareketlenmesi ve ekonominin canlanmasına önemli katkılar yaptığını görüyoruz. Bu çerçevede TEB olarak Ağustos ayında, 10 yıla kadar olan tüm vadelerde yüzde 0,97 olarak belirlediğimiz konut kredisi faiz oranını 60 aya kadar yüzde 0,90’a çektik. Bu kapsamda tüm müşterilerimize vadelere göre yüzde 0,90’dan başlayan oranla konut kredisi faizi imkanı sunuyoruz. Bununla birlikte, tüm müşterilerimize koşullarına uygun, farklı ödeme planları oluşturabiliyoruz. Burada banka olarak bizim için önemli olan, müşterilerimizin bütçesine ve ihtiyacına göre kendilerini zora sokmayacak en uygun çözümü üretmek ve aynı zamanda da ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak” dedi.

TEB, İhtiyaç ve taşıt kredisi faizlerini de indirdi Mendi, kasko sigortasını bankadan yaptıranlar için taşıt kredisi ve kış döneminde artan masraflara özel yeni bir ihtiyaç kredisi kampanyası da başlattıklarını belirterek, “Araç sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için taşıt kkredisinde yüzde 1,10; ihtiyaç kredisinde ise yüzde 1,20’den başlayan faiz oranı sunuyoruz” dedi.

AKBANK’TAN KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARINDA İNDİRİM

Akbank konut kredisi faiz oranlarında tüm vadelerde indirime giderken, buna ek olarak ilk evini alacaklara özel 500 liraya kadar chip-para verecek.

Akbank’tan yapılan açıklamaya göre banka, 2 yıla kadar olan vadelerde konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0,90’a indirdi. 2 yılın üzerindeki vadelerde 5 yıla kadar yüzde 0,93, 7 yıla kadar yüzde 0,95 ve 7 yılın üzerinde yüzde 0,97 faiz oranı uygulanacak.

Akbank 31 Aralık’a kadar alacağı krediyle ilk kez ev sahibi olacak müşterilerine 500 liraya kadar chip-para kampanyası başlattığını da duyurdu. Kampanya kapsamında ilk ev için kullanılan kredilere özel olarak, kredi tutarının binde 5’i oranında ve 500 lira ile sınırlı olmak üzere müşterilerin Akbank kartlarına chip-para yüklenecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için Akbank Şubeleri, 444 4 253 Büyük Kırmızı Hat ve akbank.com’a ulaşılabilir.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZLERİNİ İNDİRDİ

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Bali, konut kredisi faizlerinde indirime gidildiğini kaydetti.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, tüketici ve ticaret kredileri ile küçük işletme kredi faizlerinde indirime gidildiğini ve konut kredisi faizlerinde bugünden geçerli olmak üzere 5 baz puan indirim yapıldığını kaydetti. Bali, “Bireysel ve esnaf kredi faizlerini aşağı indireceğiz. Taşıt kredilerinde faizi yüzde 1.18’den yüzde 1.10’a, ihtiyaç kredisini aylık yüzde 1.20’den yüzde 1.15’e, konut kredisini yüzde 0.95’ten yüzde 0.90’a indiriyoruz” dedi.

Bali İş Bankası’nın temerrüde düşen şirketlere uygun faiz oranlarıyla kredi vermeye hazır olduklarını da ifade etti.

Bankaların sermaye yeterliliklerini bugünkü seviyelerde koruması gerektiğini söyleyen Bali, “Türkiye’nin yüzde 5 büyümesi için yüzde 15 kredi büyümesi gerekiyor” dedi ve Türkiye ekonomisinin 2016’da yüzde 3’ün üzerinde büyümesini beklediklerini söyledi. Bali, “2016 iş planımız devam ediyor, hedeflere revizyon yapmadık” şeklinde konuştu. Bali, bankaların nominal karlarının arttığını ancak özkaynak karlılığının büyümediğini kaydetti.

Bali, Merkez Bankası’nın zorunlu karşılık oranıyla ilgili kararlarının Türkiye ekonomisi için iyi olduğunu belirtti.

Bali, kredi faizlerindeki indirimlerin net faiz margında hafif daralmaya neden olabileceğini, ancak bu daralmanın fonlama maliyetleri yoluyla karşılanacağını söyledi.

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