Banka kartı dolandırıcılarına dikkat

Bursa’da kendisini polis, savcı veya banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, kart bilgilerini aldıkları kişilerin hesaplarını boşalttı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen dolandırıcılık ihbarları vatandaşları tedirgin ederken, çalan telefona verilen cevaplar can yakmaya devam ediyor. Bursa’da iki kişiyi arayan dolandırıcılar çaktırmadan aldıkları kart bilgilerinden sonra Y.B. ve M.T.’nin banka hesaplarından alışveriş yaptı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ikamet eden Y.B. kendisinin bilgisi olmadan 3 gün içerisinde kartından 4 bin liralık alışveriş yapıldığını belirterek polis merkezine başvurdu.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki M.T. de de 9 günde kendisinin bilgisi olmadan hesabından 8 bin liralık alışveriş yapıldığını aktardı.

Polis ekipleri yaşanan olaylarla alakalı tahkikat başlattı.

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