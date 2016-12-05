Bank Asya ödemeleri başladı

TMSF, Asya Katılım Bankası nezdindeki sigortalı katılım fonlarının, Vakıf Katılım Bankası AŞ aracılığıyla bugünden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlanacağını duyurdu.



ÖDEME BUGÜN BAŞLIYOR

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF), yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 22 Temmuz 2016 tarih ve 6947 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107. maddesinin son fıkrası uyarınca faaliyet izni kaldırılan ve buna istinaden TMSF tarafından hakkında anılan kanunun 106. maddesi kapsamında işlemler tesis edilmeye başlanmış olan Asya Katılım Bankası AŞ nezdindeki sigortalı katılım fonlarının, Vakıf Katılım Bankası AŞ aracılığıyla 5 Aralık 2016 Pazartesi gününden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlanacağı belirtildi.

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bu kapsamda her bir mudinin Asya Katılım Bankası AŞ nezdindeki tüm sigortalı katılım fonları toplamının 100 bin liraya kadar olan kısmı ödenecek.

ASYA KATILIM BANKASI AŞ’DEKİ HESABA İLİŞKİN VERİLER ESAS ALINACAK

Ödenecek katılım fonu tutarlarının belirlenmesinde 22 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Asya Katılım Bankası AŞ’deki hesaba ilişkin veriler esas alınacak.

Ödemeler Türk Lirası cinsinden yapılacak, Asya Katılım Bankası AŞ’deki hesabı döviz ve kıymetli maden cinsinden olan mudilere, talep etseler dahi yabancı para birimi veya kıymetli maden cinsinden ödeme yapılmayacak.

Bank Asya nezdindeki hesabı özel cari hesap olanlar için, 22 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla özel cari hesapta bulunan tutarın ödemesi yapılacak, bu tutar haricinde herhangi bir kar payı ödemesi yapılmayacak.

Hesabı katılma hesabı olanlar için ise ödenecek toplam tutar her halükarda 100 bin lirayı aşmamak kaydıyla, katılım fonu toplamları en yüksek üç bankaca uygulanan kar payı oranları ortalamasını geçmemek üzere 22 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla işlemiş net getirileri de ödenecek.

Üzerinde herhangi bir nedenle bloke tesis edilmiş tutarlar, başvuru anında mudilere ödenmeyecek, blokenin türüne göre mudilere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

İŞTE YAPMANIZ GEREKENLER

Talep edilen belgeleri sunmayan veya söz konusu belgeleri imzalamaktan imtina eden veya şartlı olarak imzalamak isteyen mudilere ödeme yapılmayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ödeme için başvuru esnasında başvuru dilekçesinin mudi veya varsa yetkili temsilcisi tarafından imzalanması, mudiye veya varsa yetkili temsilcisine ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportun ibraz edilmesi (İbraz edilen kimlik belgesinde ad ve/veya soyadı değişiklikleri olmuş ise söz konusu değişikliği tevsik edici belgelerin de ibrazı edilmesi), velayet, vesayet, veraset ve vekalet kapsamında yapılacak ödemelerde yetkiyi tevsik edici belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin ibraz edilmesi, ibraname ve taahhütnamenin mudi veya varsa yetkili temsilcisi tarafından doldurularak imzalanması gerekmektedir. Konuya ilişkin detaylı bilgiler, Vakıf Katılım Bankası AŞ’nin 0850 582 6 582 numaralı ve Asya Katılım Bankası AŞ’nin 0850 222 4 888 ve 444 4 888 numaralı çağrı merkezlerinden 5 Aralık 2016 Pazartesi gününden itibaren edinilebilecektir. Vakıf Katılım Bankası AŞ şubelerine ilişkin bilgilere www.vakifkatilim.com.tr adresinden ulaşılabilir.”

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