Balkan göçmenleri Sirkeci Garı’nda buluşmaya hazırlanıyor

Balkan göçmenleri, geçmişlerini anmak, geleceğe umutlarını aktarmak için 2 Ekim Pazar günü, Türkiye ilk ayak bastıkları yer olan Sirkeci Garı’nda buluşacaklar.

1912-2012 yılları arasında 100 yıl süren Balkan göçleri ile Türkiye’ye gelen Balkan göçmenleri, Kosova Prizrenliler Derneği’nin önderliğinde “Bir Kofer, Bir Sandık” etkinliğine Sirkeci Garı’nda bir araya gelecek.

Kosova Prizrenliler Derneği’nin 2008’den beri düzenlediği “Bir Kofer, Bir Sandık” etkinliğinde göçü anlatan skeçler, Balkan halk oyunları, yöresel yemekler, yerel kıyafetler katılımcılar ile buluşacak. Sirkeci Garı’na gelecek temsili tren ile katılımcılar göçün manevi havasını yaşayacak. Etkinlikte Arif Şentürk, Faruk Yılmaz, İmran Salkan, Rüstem Avcı, Soner Özbilen, Tibet Ağırtan gibi sanatçılar sahne alacak. Ayrıca Ramis Çınar, Ali Işıkgör, Dilek Ünal, İsmail Savaş, Zerrin Dağcı, Salim Nizam gibi yazarlar da Balkanlar ile ilgili yazdıkları kitapları imzalayacaklar.

Çocuklarımıza Göçü Anlatmamız Gerekiyor

Göçün acı bir tecrübe olduğunu belirten Kosova Prizrenliler Derneği Başkanı Gülen Aksu Türker ‘’Göç toplumlar için en zor tecrübelerden biri. Bu olaylardan her birimizin bir ders çıkarması ve bu dersi gelecek kuşaklara aktarması gerekiyor. “Bir Kofer, Bir Sandık” etkinliğimiz ile göçün zor yüzünü hatırlamaya ve çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bunu bir görev olarak görüyor, tüm Balkan göçmenlerini davet ediyoruz.”

Etkinlik, Kosova Prizrenliler Derneği tarafından, TC Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Devlet Demiryolları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa, Beykoz, Eyüp ve Fatih Belediyeleri ve Tek Rumeli’nin katkıları ile düzenleniyor.

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