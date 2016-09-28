Balat’a giriş artık sorunsuz

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan yeni yol düzenlemesi ile Balat’a giriş sorunu çözüme kavuşurken, kavşağa yapılacak ilave luplarla Balat’tan Mudanya istikametine gidiş sorunu kısa sürede ortadan kalkacak.

Geçit’teki Özdilek’in hemen yanında bulunan kavşağı kullanan sürücüler, yeni açılan yoldan Balat bölgesine rahatlıkla ulaşabiliyor. Yeni açılan yolda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kavşağa yapılan yeni lupların tamamlanmasının ardından Balat’tan Mudanya’ya gidiş sorununun da 40 gün içinde ortadan kalkacağını söyledi.

Bursa’da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla raylı sistem yatırımları, yeni yollar ve kavşak düzenleme çalışmalarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, trafikteki bir düğümü daha çözdü. Emek ve Bademli kavşaklarının tamamlanmasının ardından trafik akışının durma noktasına geldiği Balat kavşağını sola dönüşlere kapatan Büyükşehir Belediyesi, bölge halkının yoğun talepleri üzerine Balat’a girişleri kolaylaştırmak üzere bölgeye yeni bir yol kazandırdı. Bursa’dan Balat’a girecek sürücüler, Geçit’teki Özdilek Kavşağı’ndan çevre yoluna girişten hemen sonra açılan yeni yolu kullanarak Balat’a ulaşabilecek. Böylelikle sürücüler, Balat’a gitmek için Bademli Kavşağı’na kadar gitmek zorunda kalmayacak.

Dönüş lupları yapılıyor

Yeni açılan yolda inceleme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, ana yollarda trafiğin aksamaması için sola dönüşleri kapattıklarını, bu kapsamda Emek ve Bademli Kavşaklarının tamamlanmasının ardından Balat kavşağının kapatıldığını hatırlattı. Kavşağın kapatılması ile trafiğin daha seri aktığını belirten Başkan Altepe, “Balat ve geçit bölgesindeki vatandaşlarımız yoğun talebi doğrultusunda hemen çalışmaları başlatmıştık. Özdilek’in hemen bitişiğindeki karayolları kavşağını kullanarak, Balat bölgesine direkt giriş için yeni yol yaptık. Bu yolla Balat’a giriş çözüldü. Balat bölgesinin Mudanya istikametine gidebilmesi için, Emek kavşağına kadar gitmelerine gerek kalmaması için aynı kavşağa ilave luplar yaparak yine Özdilek’in yanındaki kavşak kullanılarak Mudanya yoluna dönüş de gerçekleşecek. Dönüş luplarının yapılacağı alanda çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmayı 40 gün içinde tamamlayıp, sorunu tamamen çözmeyi hedefliyoruz. Halkımızdan biraz daha sabır istiyoruz” dedi.

Özdilek’e teşekkür

Yeni açılan yol ve yapılacak lupların masrafının Özdilek firması tarafından karşılandığını ifade eden Başkan Altepe, “Bu milyonluk yatırımı karşılayan Hüseyin Özdilek’e Bursa halkı adına şükranlarımızı arz ediyorum. Bu da şehre karşı bir sorumluluk projesidir. Bu sorunun çözümünü de Özdilek firması üstlenmiş oldu” diye konuştu.

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