Balat Hasköy Köprüsü’nde geri sayım

Özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı Bursa – Mudanya karayolunun yüklerini azaltmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasköy – Balat arasına yapılan yeni köprünün bir ay içinde tamamlanması hedefleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, köprü inşaatı devam ederken, bağlantı yollarının genişletilmesi çalışmalarının eş zamanlı olarak yapıldığını, bu ay sonunda bölge trafiğine nefes aldıracak köprüyü açmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulaşım yatırımlarıyla kent merkezinin yanı sıra ilçe bağlantı yollarında da trafiği rahatlatacak projelere ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında trafik yoğunluğunun arttığı Mudanya yoluna nefes aldıracak bir projeyi daha hayata geçiriyor. Balat Hasköy bağlantısını sağlayan tarihi köprünün Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından ‘tahribat gördüğü’ gerekçesiyle trafiğe kapatılmasının ardından harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, bölgeye yeni bir köprü kazandırıyor. İnşaat çalışmaları hızla devam ederken, tarihi köprünün yanına yapılan yeni köprü ile Hasköy Balat arası bağlantısı sağlanacak ve böylelikle Mudanya bölgesine ulaşım da kolaylaşmış olacak.

Bağlantı yolları da genişletiliyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Ökten ile birlikte yeni köprü inşaatında incelemelerde bulundu. Kent içi trafiği rahatlatacak çalışmaların yanı sıra ilçe bağlantı yollarının yükünü azaltacak çalışmalara da hız verdiklerini ifade eden Başkan Altepe, “Ulaşılabilir bir kent çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Şehrimizde trafiğinin rahatlatılması amacıyla yollar, köprüler, kavşaklar gibi tüm imalatlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından sürdürülüyor. Uzun yıllardır Balat Hasköy arasında kullanılan Nilüfer ve Mudanya arasında bağlantıyı sağlayan tarihi bir köprümüz vardı. Bu köprü sıkıntıların oluşması nedeniyle anıtlar kurulu tarafından trafiğe kapatılmıştı. Daha sonra bölgede büyük sıkıntı oluşmuştu. Bunun ardından bölgeye yeni bir köprü yapma çalışmalarını başlattık. İnşaat hızla sürüyor. Köprünün yanı sıra köprü bağlantı yollarının genişletilmesi çalışmalarına başlandı. İnşallah bu ay sonuna kadar inşaatı tamamlayıp, köprüyü ulaşıma açmayı hedefliyoruz. Şimdiden bölgemize hayırlı olsun” diye konuştu.

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