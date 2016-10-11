Bakanlıktan stajyer öğrencilere müjde

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada sağlık meslek lisesi öğrencilerinin staj için ekstra ücret ödemeyeceği, yaz stajı hariç mesleki staj için de öğrenciye ücret verileceği duyuruldu.



Son günlerde medyada, “Sağlık meslek lisesiöğrencilerinden staj parası istendiği” yönünde haberler yer alması üzerine, Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklama ile durum netlik kazandı. Stajyerlerin mağduriyetleri, staj ücretleri hakkında yeni kararlar açıklandı.

STAJDA ÜCRET İSTENMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 55’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Öğrenci ile velilerinden beceri eğitimi/staj çalışması/yaz uygulaması adı altında veya 54’ncü madde çerçevesinde tespit ve ilan edilen ücretler dışında herhangi bir ücret talep edilemez” hükmü gereği, öğrenci veya velilerinden staj ücreti adı altında hiçbir ücret istenemeyeceği belirtildi. Mesleki beceri eğitimi yapan öğrenci ve velilerinden kesinlikle ücret alınamayacağı vurgulandı.

MESLEKİ STAJYERE PARA ÖDENECEK

“İşletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.” hükmü gereği de yaz stajları hariç mesleki beceri eğitimi yapan tüm öğrencilere staj ücreti ödenmesi kararı alındığı bildirildi.

DENGELİ DAĞITIM İLE MAĞDURİYET KALKACAK

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı’nda mesleki beceri eğitimi yapması gereken öğrenci sayısının fazla olması sebebiyle staj yeri bulma konusunda yaşanan mağduriyetler için şunlar şöylendi,

“09.09.2015 tarihli müsteşarlık makamı ‘olur’u doğrultusunda ve il sağlık müdürlükleri koordinesinde, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri ile özel hastaneler de dahil olmak üzere tüm kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına dengeli şekilde dağıtımı yapılarak ve gerekirse vardiyalı olarak öğrenim hedeflerine uygun bir biçimde öğrencilerin stajlarını yapmalarının sağlanması gerekmektedir”

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