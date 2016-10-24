Bakanlık’tan Irmak davasıyla ilgili flaş karar

Kamuoyunda infial yaratan olayın hemen ardından Bakanlık avukatları harekete geçerken, aileye yönelik psikososyal destek çalışmaları da başlatıldı.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 4 yaşındakiIrmak Kupal’ı öldüren zanlı Himmet A.’nın yargılanacağı davaya müdahil olacak.

Zanlı Himmet A. evinin önünde oynarken kaybolan ve yapılan aramalarda izine rastlanamayan Irmak Kupal’ı tecavüz ederek öldürdüğünü katıldığı bir televizyon programında itiraf etmiş ve ardından da tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

Edinilen bilgiye göre, kamuoyunda infial yaratan bu olayın hemen ardından Bakanlık avukatları ve sosyal çalışmacıları harekete geçti.

Sosyal çalışmacılar, olayın yaşandığı ilk andan itibaren Irmak Kupal’ın acılı ailesine psikososyal destek vermeye başladı.

Bakanlık avukatları da geçtiğimiz hafta zanlı Himmet A.’nın yargılanacağı davaya müdahil olmak için dilekçe verdi. Avukatlar, 4 yaşındaki Irmak’ı öldüren zanlıya karşı ailenin haklarının en iyi şekilde savunulması, zanlının üst sınırdan ceza almasının sağlanması için davayı bizzat takip edecek.

11 bin vatandaş “idam” istedi

Öte yandan küçük Irmak’ın öldürülmesinin ardından binlerce vatandaş, sosyal medya hesapları üzerinden olaya tepki gösterirken, “Çocuk tecavüzcülerine idam istiyoruz” adı altında başlatılan imza kampanyasını 11 binin üzerinde vatandaş imzaladı.

İnternet üzerinden yürütülen kampanyada, çocukları cinsel yönden istismar eden kişilere idam cezasının getirilmesi isteniyor.

Birçok kişi de Twitter, Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından yaptığı yorumlarda, bu tip suçları işleyen kişilerin idam edilmesi çağrısında bulundu.

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