Bakanlık kapatılan okullarda çalışan öğretmenler için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı, darbe girişimi sonrası FETÖ ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle kapatılan okullarda görevli öğretmenlerle ilgili çalışma başlattı. 81 ile yazı gönderen bakanlık çalışma izinleri iptal edilen öğretmenleri, kurulacak komisyonlarda ayıklayacak.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında FETÖ ile bağlantılı aralarında 15 üniversitenin de bulunduğu yaklaşık bin 100 eğitim kurumu kapatıldı. Bu okullarda okuyan 131 bin öğrenci devlet okullarına yönlendirildi. Bu kurumlarda çalışan 21 bin öğretmen, usta öğretici, uzman ve yöneticinin çalışma izinleri de iptal edildi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aylardır bu kurumlarda çalışan öğretmenler bakanlığın kapısını aşındırıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı FETÖ kurumlarında çalışan personelin çalışma izinleriyle ilgili düzenleme için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü 81 ile yazı gönderdi.Gönderilen yazıda şöyle denildi: “FETÖ kapsamında kapatılan kurumlarda çalışanların çalışma izinlerinin iptal edildiği, bu uygulama sonunda bazı personelin mağdur duruma düştüğü yönünde başvuruların bakanlığımıza iletildiği anlaşmıştır. Bu şekilde işlem yapılan nedenle illerde valilikler tarafından komisyon oluşturulacaktır. Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat edenlerden ilgili KHK kapsamında milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum, veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği ya da bağlantısı olmadığı oluşturulan komisyon marifetiyle belirlenen personel listesi valilikler tarafından genel müdürlüğümüze bildirilsin.”Yapılacak çalışama sonunda FETÖ’cü olmayanların çalışma izinlerinin yeniden düzenlenceği belirtiliyor.

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