Bakan’dan flaş asgari ücret açıklaması

Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Sözümüz söz, asgari ücrette azalma olmayacak” dedi.



Bu ay vergi dilimlerinde oluşacak değişimin asgari ücreti 70 lira azaltacağı ihtimali, işçiyi tedirgin etmişti. Rahatlatan açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’dan geldi. Müezzinoğlu, “Sözümüz söz, asgari ücrette azalma olmayacak” dedi.

Bakan’ın açıklaması şöyle:

“Eylül ayından itibaren asgari ücretlilerin vergi kesintileri dolayısıyla alacakları net ücretler bin 230 liraya kadar düşüyor, 70 liralık bir kayıp oluşuyor. Hükümetin, önceki bakanımızın verdiği söz, sözümüzdür. Hiçbir asgari ücretlimiz bin 300 liranın altında maaş almayacak. Onu bin 300 liraya tamamlayacak bütün tedbirleri Maliye ile görüşerek son şeklini bugün veya bu hafta veririz.”

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