Bakan Kaya’dan şehitler arasında ayrımcılık iddialarına yanıt

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında ayırım yapıldığı iddialarına yanıt verdi.



Kaya iddialar üzerine, “Şehitlerimiz arasında herhangi bir ayırım söz konusu olmayıp, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizim için ayrı ayrı birer değerdir. Vatanımız için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimiz yakınlarına hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir. Bu kapsamda devletimizin tüm imkanları bütün şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ayrımsız ulaştırıyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kadına yönelik şiddetin nedenlerine ilişkin soru üzerine düzenli aralıklarla araştırmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaya, “2008-2014 yıllarında Türkiye’de kadına yönelik aile içi şiddet araştırmaları, 6284 sayılı kanunun etki analizi yapılmıştır. Kadına yönelik şiddet çok boyutlu bir sorun olarak yalnızca kadınları değil, topumu olumsuz etkilemektedir. Kültürel faktörler, evlilik içinde çatışma, sorunları çözemeyen gibi ilişki faktörleri, yoksulluk, kadının istihdam olanaklarına erişimi sınırlılıklar gibi ekonomik faktörler şiddetin ortaya çıkmasını etkileyen temel faktörlerdir. Şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak amacıyla hükümetimizin ve Bakanlığımızın çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda şiddete karşı sıfır tolerans çerçevesinde ve mağdur odaklı bir yaklaşımla çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele ulusal eylem planı kapsamında çok boyutlu olarak Adalet, İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim Bakanlıkları, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere ilgili tüm tarafların katkı ve katılımlarıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylem planımız ile yasal çalışmalar, şiddet mağduru kadınların korunması ve desteklenmesine yönelik mekanizmaların güçlendirilmesi, eğitim ve farkındalık arttırma çalışmaları, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon arttırma başlıkları altında kapsamlı çalışmalarını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

15 Temmuz şehitleri ile diğer şehitler arasında ayırım yapıldığı iddialarının hatırlatılması üzerine ise Bakan Kaya, “Şehitlerimiz arasında her hangi bir ayırım söz konusu olmayıp, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz bizim için ayrı ayrı birer değerdir. Vatanımız için gözünü kırpmadan şehadet şerbetini içen şehitlerimiz yakınlarına hizmet etmek bizim için büyük bir şereftir. Bu kapsamda devletimizin tüm imkanları bütün şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ayrımsız ulaştırıyoruz. Böyle bir yanlış anlaşılmaya meydan vermemek için şehit ziyaretleri yaparken tüm şehitlerimize aydı ayrı gidiyoruz. Hepsinin yakınlarını kıymetli emanetlerimiz olarak görüyor ve hepsini ayrı ayrı gözetiyoruz” dedi.

Yoksullukla ilgili soruna Kaya, “Gıda, barınma, sağlık yardımları ile temel ihtiyaçlara yönelik destekler vererek, yoksulluğun ortadan kaldırılacak gereken yönelince doğrudan müdahale edilmektedir. Öte yandan Lego ve uzun vadeli yoksullukla mücadele stratejilerimizle sosyal yardımlar, yoksulluğun bizatihi kendisini azaltmak için kullanıyoruz. Bakanlığımızın iş kurmaya yönelik destekleri, şartlı eğitim yardımı, istihdama yönelik işe başlama ve yönlendirme yardımları, ücretsiz ders kitabı, taşımalı eğitimden yararlanan çocuklara öğle yemeği verilmesi, engellilerin okullara taşınması gibi uygulamalar bu kapsamda değerlendirilebilir” şeklinde konuştu.

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