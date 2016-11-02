Bakan Kaya’dan Ayşegül Terzi açıklaması

Ayşegül Terzi’nin otobüste darp edilmesiyle ilgili olarak “Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz, Adalet Bakanlığı’nın böyle bir yasa çalışması var” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, hemşire Ayşegül Terzi’nin otobüste darbedilmesiyle ilgili yargı sürecine ilişkin, “Adalet Bakanlığımızla görüşmelerimiz sonucunda, onlar da bir çalışmanın içerisine girdiler, bu tür şiddet olaylarında tutuklu olarak yargılamanın sürmesiyle ilgili. Adalet Bakanlığının böyle bir yasa çalışması var ayrıca. Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz.” dedi.

“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında Kadınların Rolü Bakanlar Konferansı”nın açılış oturumunda konuşan Kaya, 2006 yılında İstanbul’da ilki düzenlenen konferansın 2008’de Kahire, 2010’da Tahran, 2012’de Jakarta ve 2014’de Bakü’de gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantılarda, İİT üyesi ülkelerde yaşayan kadınların hak ve fırsatlardan erkeklerle eşit bir biçimde yararlanması ve kadınların kalkınmadaki rolünün güçlendirilmesi için kararlar alındığını ve önemli adımlar atıldığını aktaran Kaya, şöyle konuştu:

“İİT Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planı’nın (OPAAW) uygulanması ile İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatının kurulmasının tavsiye edilmesi gibi kararlar, ülkelerimizde yaşayan kadınların hayatlarına olumlu katkılar sağlamak amacıyla öncü adımlar olmuştur. Bugün burada 6. Bakanlar Konferansı ile bu birlikteliğimizin ve çabalarımızın 10. yılını da kutlamaktayız. Geçmiş deneyimlerimizle birlikte konferansta alacağımız kararlar kuşkusuz kadınların güçlendirilmesine yeni katkılar sunacaktır.

Biliyorsunuz, 15 Temmuz Gecesi FETÖ terör örgütünün silahlı darbe girişimine maruz kaldık. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin dik duruşuyla bu hain girişimi püskürttük. 15 Temmuz gecesi, kadını, erkeği, genci, yaşlısı, bütün bir millet olarak hain teröristlerin karşısına çıktık. Bu büyük ve onurlu direnişin en ön saflarında da kahraman kadınlarımız vardı. Eşleriyle, çocuklarıyla sokağa çıkan kadınlarımız, vatan ve bayrak aşkının ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdiler. Kadınlarımız o gece bu ülkenin aydınlık yarınları için şehadete yürüdüler. Annelerimiz, en değerli varlıkları olan evlatlarını vatan için feda ettiler. Eşlerini büyük bir kararlılıkla meydanlara yollayan cesur kadınlar vardı o gece. Onların cesaret ve fedakarlıkları asla unutulmayacak. Bu vesileyle, İslam İşbirliği Teşkilatımıza FETÖ’yü terör örgütü ilan ettiği için teşekkür etmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak her türlü teröre karşı ortak mücadelemizi sürdürmeliyiz.”

Konferans neticesinde nihayete erdirileceğini ümit ettiği konulardan birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. İslam Zirvesi sırasında kurulmasını önerdiği “Kadın Konseyi” olduğunu dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

“İİT Kadın Konseyi, İİT üye devletlerinde kadınların statülerinin yükseltilmesi için uygulanan politika ve programlar konusunda küresel bir rol oynayacaktır. Savunuculuk ve danışma konseyi fonksiyonlarına sahip olacak bir yapı olarak ülkemiz tarafından önerilmektedir. Kadın Konseyi ayrıca, İİT üye devletlerinde kadınların karşılaştığı sorunlar ve zorlukları ele alarak bunların uluslararası arenada duyurulması için küresel bir platform geliştirmeyi amaçlayacaktır. Kadın Konseyi, eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılım, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenlik konuları dahil olmak üzere, birçok alanda Müslüman kadınların karşılaştığı sorunlar ve zorlukların çözümüne ilişkin çalışmalar gerçekleştirecektir. İİT Kadın Konseyi, İİT Kadın Konferansının bir danışma mekanizması olarak görev yapacak ve İİT üye ülkelerinde kadınlar ve kız çocuklarının refahını sağlayacak politikalar geliştirilmesine katkı sunacaktır. Kadın Konseyi, Kahire’de kurulacak Kadının İlerlemesi Teşkilatına da öneriler sunacak ancak yönetimsel faaliyetler gerçekleştirmeyecek ve işlevsel anlamda görevleri Kadının İlerlemesi Teşkilatı ile çakışmayacaktır.”

Hemşirenin otobüste darbedilmesi

Açılış oturumundan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Kaya, kadına karşı şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ve hemşire Ayşegül Terzi’ye yönelik saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Otobüste darbedilen Ayşegül Terzi’yi, olayın hemen ardından arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Kaya, şunları söyledi:

“Çok büyük üzüntü duyduğumu ifade ettim ve Bakanlık olarak her zaman yanında olduğumuzu ifade ettik, psikososyal destek vermek için. Çünkü televizyondaki görüntülerinden desteğe ihtiyaç olduğu belliydi, şiddete maruz kalmıştı ve biz Bakanlık olarak hemen psikososyal destek anlamında da destek teklifinde bulunduk. Ama o sadece saldırganın yakalanmasını ve hak ettiği cezayı almasını istediğini belirtmişti. Biz de hemen Aile Bakanlığı olarak dava açılır açılmaz davaya müdahil olduk. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hele ki Ayşegül Hanımın durumunda, kıyafetinden ötürü böyle bir şiddete maruz kalmıştı. Ve bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Adalet Bakanlığımızla görüşmelerimiz sonucunda, onlar da bir çalışmanın içerisine girdiler, bu tür şiddet olaylarında tutuklu olarak yargılamanın sürmesiyle ilgili. Adalet Bakanlığının böyle bir yasa çalışması var ayrıca. Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz.”

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