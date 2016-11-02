Bakan Kaya’dan Ayşegül Terzi açıklaması
02 Kasım 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment

Ayşegül Terzi’nin otobüste darp edilmesiyle ilgili olarak “Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz, Adalet Bakanlığı’nın böyle bir yasa çalışması var” dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan  Kaya, hemşire Ayşegül Terzi’nin otobüste darbedilmesiyle ilgili yargı sürecine  ilişkin, “Adalet Bakanlığımızla görüşmelerimiz sonucunda, onlar da bir çalışmanın  içerisine girdiler, bu tür şiddet olaylarında tutuklu olarak yargılamanın  sürmesiyle ilgili. Adalet Bakanlığının böyle bir yasa çalışması var ayrıca.  Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz.” dedi.

“İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Üyesi Ülkelerin Kalkınmasında  Kadınların Rolü Bakanlar Konferansı”nın açılış oturumunda konuşan Kaya, 2006  yılında İstanbul’da ilki düzenlenen konferansın 2008’de Kahire, 2010’da Tahran,  2012’de Jakarta ve 2014’de Bakü’de gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Toplantılarda, İİT üyesi ülkelerde yaşayan kadınların hak ve  fırsatlardan erkeklerle eşit bir biçimde yararlanması ve kadınların kalkınmadaki  rolünün güçlendirilmesi için kararlar alındığını ve önemli adımlar atıldığını  aktaran Kaya, şöyle konuştu:

“İİT Kadınların İlerlemesi İçin Eylem Planı’nın (OPAAW) uygulanması  ile İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatının kurulmasının tavsiye edilmesi gibi  kararlar, ülkelerimizde yaşayan kadınların hayatlarına olumlu katkılar sağlamak  amacıyla öncü adımlar olmuştur. Bugün burada 6. Bakanlar Konferansı ile bu birlikteliğimizin ve çabalarımızın 10. yılını da kutlamaktayız. Geçmiş  deneyimlerimizle birlikte konferansta alacağımız kararlar kuşkusuz kadınların güçlendirilmesine yeni katkılar sunacaktır.

Biliyorsunuz, 15 Temmuz Gecesi FETÖ terör örgütünün silahlı darbe  girişimine maruz kaldık. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin dik duruşuyla bu hain girişimi püskürttük. 15 Temmuz gecesi, kadını,  erkeği, genci, yaşlısı, bütün bir millet olarak hain teröristlerin karşısına çıktık. Bu büyük ve onurlu direnişin en ön saflarında da kahraman kadınlarımız  vardı. Eşleriyle, çocuklarıyla sokağa çıkan kadınlarımız, vatan ve bayrak aşkının  ne demek olduğunu bütün dünyaya gösterdiler. Kadınlarımız o gece bu ülkenin  aydınlık yarınları için şehadete yürüdüler. Annelerimiz, en değerli varlıkları  olan evlatlarını vatan için feda ettiler. Eşlerini büyük bir kararlılıkla  meydanlara yollayan cesur kadınlar vardı o gece. Onların cesaret ve  fedakarlıkları asla unutulmayacak. Bu vesileyle, İslam İşbirliği Teşkilatımıza  FETÖ’yü terör örgütü ilan ettiği için teşekkür etmek istiyorum. İslam İşbirliği  Teşkilatı olarak her türlü teröre karşı ortak mücadelemizi sürdürmeliyiz.”

Konferans neticesinde nihayete erdirileceğini ümit ettiği konulardan  birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13. İslam Zirvesi sırasında kurulmasını önerdiği “Kadın Konseyi” olduğunu dile getiren Kaya, şunları  kaydetti:

“İİT Kadın Konseyi, İİT üye devletlerinde kadınların statülerinin  yükseltilmesi için uygulanan politika ve programlar konusunda küresel bir rol  oynayacaktır. Savunuculuk ve danışma konseyi fonksiyonlarına sahip olacak bir  yapı olarak ülkemiz tarafından önerilmektedir. Kadın Konseyi ayrıca, İİT üye  devletlerinde kadınların karşılaştığı sorunlar ve zorlukları ele alarak bunların  uluslararası arenada duyurulması için küresel bir platform geliştirmeyi  amaçlayacaktır. Kadın Konseyi, eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarına  katılım, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenlik konuları dahil olmak üzere,  birçok alanda Müslüman kadınların karşılaştığı sorunlar ve zorlukların çözümüne  ilişkin çalışmalar gerçekleştirecektir. İİT Kadın Konseyi, İİT Kadın  Konferansının bir danışma mekanizması olarak görev yapacak ve İİT üye ülkelerinde  kadınlar ve kız çocuklarının refahını sağlayacak politikalar geliştirilmesine  katkı sunacaktır. Kadın Konseyi, Kahire’de kurulacak Kadının İlerlemesi  Teşkilatına da öneriler sunacak ancak yönetimsel faaliyetler gerçekleştirmeyecek  ve işlevsel anlamda görevleri Kadının İlerlemesi Teşkilatı ile çakışmayacaktır.”

Hemşirenin otobüste darbedilmesi

Açılış oturumundan sonra AA muhabirine açıklamada bulunan Kaya, kadına  karşı şiddetin her türlüsünü kınadıklarını ve hemşire Ayşegül Terzi’ye yönelik saldırıdan dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

Otobüste darbedilen Ayşegül Terzi’yi, olayın hemen ardından arayıp  geçmiş olsun dileklerini ilettiğini aktaran Kaya, şunları söyledi:

“Çok büyük üzüntü duyduğumu ifade ettim ve Bakanlık olarak her zaman  yanında olduğumuzu ifade ettik, psikososyal destek vermek için. Çünkü televizyondaki görüntülerinden desteğe ihtiyaç olduğu belliydi, şiddete maruz  kalmıştı ve biz Bakanlık olarak hemen psikososyal destek anlamında da destek teklifinde bulunduk. Ama o sadece saldırganın yakalanmasını ve hak ettiği cezayı  almasını istediğini belirtmişti. Biz de hemen Aile Bakanlığı olarak dava açılır  açılmaz davaya müdahil olduk. Biz şiddetin her türlüsüne karşıyız. Hele ki  Ayşegül Hanımın durumunda, kıyafetinden ötürü böyle bir şiddete maruz kalmıştı.  Ve bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Adalet Bakanlığımızla görüşmelerimiz  sonucunda, onlar da bir çalışmanın içerisine girdiler, bu tür şiddet olaylarında  tutuklu olarak yargılamanın sürmesiyle ilgili. Adalet Bakanlığının böyle bir yasa  çalışması var ayrıca. Saldırganın tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz.”

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