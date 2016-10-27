Bakan Işık, NATO Bakanlarına 15 Temmuz’u anlatan kitap dağıttı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bakanlığı tarafından hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimini anlatan kitap ve kısa filmi, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarına dağıttı.



NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Bakan Işık, aralarında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon, Fransa Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın da bulunduğu NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarına FETÖ Terör Örgütü’nü anlattı.

Işık, İngilizce hazırlanan ve içeriğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın darbe girişiminin ardından yaptığı açıklamalardan bir bölümle başlayan kitabı ikili görüşmelerinde ve katıldığı oturumların öncesinde bakanlarla yaptığı sohbetlerde verdi. Erdoğan’ın fotoğrafının da bulunduğu kitapta darbe girişinin olduğu gece yaşananlar saat saat anlatıldı. Yabancı basında darbe girişimine ilişkin yer alan haberlerin de bulunduğu kitapta, darbeye katılan askerlerin hedef aldıkları yerlere ilişkin de bilgi verildi. FETÖ’nün darbe girişimine engel olmak isterken şehit ve gazi olanların fotoğraflarının da paylaşıldığı kitapta, FETÖ’nün yapısı, amacı ve faaliyetlerine ilişkin de bilgi verildi.



Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde gerçekleştirilen reformlara ilişkin bilgilerin de yer aldığı kitabın sonunda Yenikapı’da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingini fotoğrafı yer aldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, DHA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz’un Türk demokrasisi için önemli bir dönüm noktası haline geldiğini belirterek şunları söyledi “Vatanımıza ve milletimize kast eden hainlerin gerçek yüzünü Avrupalı dostlarımızın da görmesini istiyoruz. Demokrasiden dem vuran batılı ülkeler, Türkiye’deki hain darbe girişimine yeteri kadar tepki göstermediler. Fethullahçı Terör Örgütü’nün ne olduğunu anlamalarını istedik. Hazırladığımız kitap, FETÖ’nün kirli yüzünü gösteriyor. Milletin vergileriyle alınan silahları acımasızca halka çeviren, can alan bu kanlı örgütü batılı dostlarımızın daha net görmelerini istiyoruz. Kitapta hain darbe gecesinde yaşananlar yer alırken sonrasında üniforma giymiş hainlerin ordudan ihraç edildiği ve Milli Savunma Bakanlığımızın yeniden yapılandırılması gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca verdiğimiz kısa filmde hain darbecilerin kahraman Türk milletine nasıl silah doğrulttuklarının, yüce meclisin nasıl bombalandığının görüntüleri var. Demokrasi deyince mangalda kül bırakmayanların bu hainleri ülkelerinde barındırmamalarını istiyoruz.”

(DHA)

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