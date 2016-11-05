Bakan Işık: Her türlü ihtimale hazırız

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Tehditlerin bertaraf edilmesi için sınırdaki hazırlığın yapılması kaçınılmaz” vurgusu yaptı.

Gündemle ilgili soruları yanıtlayan Bakan Işık, sınırdaki sevkiyatla ilgili “Bölgede bir oldu bittiyle demografik yapının değişmesi, yüzyıllardır orada meskun olan insanların yerlerinden edilmesi kabul edeceğimiz bir şey değil.

Diplomatik kanalları kullanarak bunu sürekli vurguluyoruz” şeklinde konuştu ve ekledi:

“Ama bölgeden gelecek herhangi bir tehdidin en hızlı şekilde bertaraf edilmesi için, Türkiye’nin tahammül edemeyeceği durumlar olduğunda müdahale edebilmek için bu hazırlığın yapılması kaçınılmaz. Arzumuz bütün problemlerin diplomatik kanallarla çözülmesi. Bu kanalların açık kalması için gayret sarf etmekteyiz. Irak’la da bu konudaki temasları doğrudan yürütmenin çabası içindeyiz. Merkezi hükümet ve bölgesel yönetimle. Biz istiyoruz ki Irak’tan Türkiye’ye tehdit olu şmasın, tehditler de kalıcı olarak bertaraf edilsin.” Bakan Işık’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

KIRMIZI ÇİZGİLER AŞILIRSA MASADAYIZ

– Musul’un demografik yapısını değiştirecek hamleler kırmızı çizgimiz. Telafer konusu çok kritik. Oradaki gelişmelere kayıtsız kalmamız beklenmemeli. Diplomatik kanalları kullanarak tehlikeleri şimdiden ortaya koyup yanlış adım atılmasını engellemeye çalışıyoruz.

– Telafer’i savunmak için Şii girmesin deme hakkımız yok. Şii Türkmen de, Sünni Türkmen de gelsin. Mücadeleyi verin, biz de desteği verelim. ABD’ye de bütün bunları detaylarıyla, her seviyede söyledik, söylemeye devam ediyoruz.

SINIRDA HAZIR BEKLİYORUZ

– Bu yığınağın yapılması, askerin mutlaka kullanılacağı anlamına gelmiyor. Öncelik diplomasinin sonuna kadar kullanılması. Bu kırmızı çizgiler aşılırsa o zaman Türkiye gereğini yapmakta tereddüt etmez. Ama Irak komşumuz. Bugünler gelip geçecek ve bu bölgede yaşamaya devam edeceğiz. Diplomatik kanalların sonuna kadar açık kalması bizim için önemli. Sonuçta biz burada baş başa kalacağız. ABD çekip gidecek. Sağduyuyu korumak zorundayız, bunu Irak’tan da bekliyoruz. Sert gücümüz elbette masada olacak. Kırmızı çizgileri aşılırsa Türkiye gerekeni yapar masada olacak. Fırat Kalkanı’na başlayana kadar Türkiye’yi kimse nihai kararda dikkate almıyordu ama şimdi durum farklı.

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