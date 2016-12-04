Bakan Çelik yeğenin nikah şahitliğini yaptı

GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa’da, Serdar Akgül ile evlenen yeğeni Demet Kural’ın nikah töreninde şahitlik yaptı.

Ailesi Bursa’da yaşayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan yeğeni Demet Kurar’ın Bursa’daki nikah törenine katıldı. Bakan Çelik, özel bir şirkette çalışan Serdal Akgül ile evlenen Demet Kural’ın nikah töreninde yeğeninin şahidi oldu. Çifte evlilik cüzdanını birlikte veren Çelik, “Ailenin bir ferdi olarak Demet kızım, delikanlı da bizim oğlumuz. Hayırlı vesile olmasını Allah’tan temelli diliyorum. İki aileye de hayırlı olmasını diliyorum. Cüzdanı birlikte olmaları, birlikte muhafaza etmeleri, saygı içeris- GIDA Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa’da, Serdar Akgül ile evlenen yeğeni Demet Kural’ın nikah töreninde şahitlik yaptı.

Ailesi Bursa’da yaşayan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan yeğeni Demet Kurar’ın Bursa’daki nikah törenine katıldı. Bakan Çelik, özel bir şirkette çalışan Serdal Akgül ile evlenen Demet Kural’ın nikah töreninde yeğeninin şahidi oldu. Çifte evlilik cüzdanını birlikte veren Çelik, “Ailenin bir ferdi olarak Demet kızım, delikanlı da bizim oğlumuz. Hayırlı vesile olmasını Allah’tan temelli diliyorum. İki aileye de hayırlı olmasını diliyorum. Cüzdanı birlikte olmaları, birlikte muhafaza etmeleri, saygı içerisinde ve huzur içerisinde birlikte sağlıklı ömür vermesi dileğiyle mutluluklar diliyorum”dedi.

inde ve huzur içerisinde birlikte sağlıklı ömür vermesi dileğiyle mutluluklar diliyorum” dedi.

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