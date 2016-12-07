Bakan Çavuşoğlu’ndan önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, “Arzumuz bir an evvel bu 8 kişinin Türkiye’ye iade edilmesi. Bunlar darbeci” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu, 2 gün süren NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının tamamlanmasının ardından Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ve Komisyonun İnsani Yardımdan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos ile görüşmelerinin ardından basına bir değerlendirme yaptı. Bakan Çavuşoğlu dün başlayan görüşmelerin bugün öğle saatlerinde sona erdiğini kaydederek, “4 ana toplantı bir de çalışma yemeği vardı. Kendi çalışmalarımızın dışında hem Afganistan toplantısı yapıldı, Ukrayna ile ilgili toplantılar yapıldı. Türkiye olarak pozisyonumuzu, bu konudaki düşüncelerimizi, NATO’nun karşı karşıya kaldığımız yeni sınamalar, terör gibi sorunlara karşı hangi adımlar atması gerektiğini açıkladık ve verdiğimiz destekleri de tekrar vurguladık” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, çok sayıda ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirerek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Mogherini ile Suriye başta olmak üzere dış politika ve bölgesel konuları değerlendirdik. ‘Birlikte nasıl hareket edeceğiz, AB’nin rolü nedir?’ Türkiye’nin rolünün ne kadar önemli olduğunu dünden beri görüştüğümüz tüm AB liderleri ve dışişleri bakanları vurguluyorlar. Bugün de Avramopoulos ve Timmermans’la göç anlaşması, geri kabul ve vize serbestisini konuştuk. Bu konuda Türkiye üzerine düşeni yapıyor. Son üzerinde çalıştığımız kriterler dahil AB’nin yapması gerekenler, 3 milyar euro artı 3 milyar var. Bu miktarın Türkiye’ye ulaştırılması aynı şekilde gönüllülük esasıyla yeniden yerleşim gibi aksayan konuları da değerlendirdik.”

“İKİNCİ SINIF MUAMELEYİ KABUL ETMİYORUZ”

Son günlerde NATO marjındaki görüşmelerde bir yumuşama olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “AB’nin önemini yok saymadık. Türkiye’nin neden ihtiyaç duyduğunu ifade ettik. AB ülkelerinin sık sık söylediğimiz iş politika ve popülizm, artan düşmanlık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi birçok sebepten dolayı Türkiye’nin önemini yok saydılar. Son gelişmelerden bu yana daha olumlu tavır takınmaya başladılar. Biz ikinci sınıf muameleyi kabul etmiyoruz. Eşit ortak gibi görmek durumundalar. Üye olmak istiyoruz diye onlar birinci sınıf biz ikinci sınıf değiliz. NATO’da üyeyiz, orada eşit olup da burada nasıl ikinci sınıf oluyoruz” açıklamasını yaptı.

“TÜRKİYE OLARAK HER KONUDA NET DURUYORUZ”

Darbe girişiminin ardından yaklaşımlarının yanlış olduğunu ifade ettiklerini sözlerine ekleyen Çavuşoğlu “Burada da hatalarını kabul ediyorlar. Türkiye olarak her konuda net duruyoruz. AB’nin de net olmasını istiyoruz” dedi.

“3 KİŞİ İLE İLGİLİ DE FARKLI KARAR VERMESİ ESASEN MANİDAR”

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın iade kararı ile ilgili soruya, “3 kişiyle ilgili ilk verilen kararda iadesi reddedildi, sonra 3 kişiyle ilgili iade kararı çıktı. Oysa bunların 8’i de aynı, darbeci. Gerekçelerini de iyi görmemiz lazım ama ret kararı verilenlerle ilgili de Başsavcılık itirazda bulunuyor. Bizim arzumuz bir an evvel bu 8 kişinin Türkiye’ye iade edilmesi. Bunlar darbeci. Yunanistan’da darbeden çıktı, ikili anlaşmamız var, hukuk ortada. Biz hiçbir zaman hukukun dışına çıkalım demiyoruz. Anlaşmalar, hukuk ve uluslararası kaideler doğrultusunda da bu kişilerin iade edilmesi gerekiyor. 3 kişi ile ilgili karar verip 3 kişi ile ilgili de farklı karar vermesi esasen manidar. Gerekçelerini görmemiz lazım. Süreci yakından takip ediyoruz. Temennimiz hepsinin Türkiye’ye iade edilmesi” yanıtını verdi.

“SONUÇ ODAKLI TAKVİME BAĞLANAN BİR SÜREÇ OLSUN”

Çavuşoğlu Kıbrıs meselesi ile ilgili soruya ilişkin iki tur Mont Pelerin görüşmelerinden sorun çıkmadığını ifade ederek, “Müzakere de sonuç odaklı olmalı. 5’li konferansın tarihinin yerinin belli olması gerekiyordu. 5’li konferans 12 Ocak’ta başlayacak, bu nihai konferanstır. Onun öncesinde de taraflar yoğunlaştırılmış görüşmelerini sürdürecekler. Esasen 5’li konferansa kadar açıkça kalan konuları görüşmelere devam etmeleri doğal. Öncesinde de adada görüşmelere devam edecekler. Bizim arzu ettiğimiz de buydu. Sonuç odaklı takvime bağlanan bir süreç olsun. İlelebet ucu açık bir şekilde müzakere yapılmaz” açıklamasını yaptı.

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