Bahçeli’den flaş başkanlık açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den, başkanlık sistemi tartışmalarıyla ilgilli yeni bir açıklama geldi. “Ne dediğimiz ortada” diyen Bahçeli, “Millete sormanın sakıncası yok” ifadesini de kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Dedim ki Türkiye’deki fiili durum çözülmelidir. Ülke yönetimi Anayasaya uygun değildir. Biz ne dediğimizi biliyoruz. Sayın cumhurbaşkanı fiili başkanlık yapıyor. Bu durum anayasaya aykırıdır. Başkanlığı saraya altın tepsi içinde sunduğumuz söylediler. Söz biliyorsunuz söyleyin, bilmiyorsanız susun adam sansınlar. Biz millete gitmekten korkmayız. Millete sormanın hiç bir mahsuru ve sakıncası yok” dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor. Bahçeli’den satır başları şöyle:

Önüne geleni kapan, ardına geleni tepen, işine geleni öven sütü ve soyu karmakarışık olanlar milletimizi anlayamayacaklardır. Türk deyince yüzü asılan, nefesi daralan, dili damağına yapışan batılın yedekçileri ölüm kusmak için yarış içine girmişlerdir. Bunlar zulmü egemen kılabilmek için, yaylım ateşinden vazgeçmemiştir. Terörizm bu çerçevede kullanıma gelmiştir. Zalimler terörle tükeneceğimizi sanıyorlar. Pes edeceğimizi, geri çekileceğimizi düşünüyorlar. Bu nedenle insani değerlerini tamamen aldırmış piyonlarla saldırıyorlar. Çok şükür bu aziz milletin şehitler tepesi boş değildir. Şehitler kervanına katılan evlatlarımız oldukça Türkiye sapasağlam duracaktır. Şehithaberleri hepimizi kahretmektedir. 9 kahramanımız geçen hafta şehit olmuştur. Terörizmle mücadele süreci ne kadar acı ve maliyetli olsa da dayanacağız, düşman kuşağını yaracağız; başka seçeneğimiz yoktur. Terörün panzehiri, birlik ve dayanışmanın canlı tutulmasıdır. Türk milletini bölme, Türk vatanını bölüşme hayali kuranların hevesi kursaklarında kalacaktır. Türk milleti aslından, neslinden, kökünden, kültüründen kopmayacak, koparma çabasında olanlara da asla göz açtırmayacaktır.

Ülkemiz bekaa düzeyinde risk ve tehditlerle karşı karşıyadır. Türkiye’nin de içinde bulunduğu geniş coğrafyalar diken üzerindedir. Küresel senaristlerin yoğun uğraş ve faaliyetleriyle Ortadoğu tümden kilitlenmiştir. Mezhep kamplaşma devasal coğrafyayı karanlığa gömmüştür. Suriye’nin dümeni bozuktur. Halep feryat figan içinde kan ağlamaktadır. Hastaneler, yardım konvoyları hedef alınmaktadır. Devasal kültür merkezi vandalların yağma ve talanına katılmıştır. Halep’in baskı ve zulümden kurtulması acil ve zorunludur. Meseleye bakışımız yabancıların bakışı gibi olamayacaktır. Halep’in kader çizgisiyle, Anadolu’nun istikbal rotası ayrı ve uzak değildir. Kaderimiz örtüşmektedir. Halep emniyette değilse, Gaziantep tehdit altındadır. Türkiye’nin komşu ülkelerde yaşanan savrulmalara müdahil olması kaçınılmazdır. Tam tersi durum ülkemizi daha pasif hale sokacaktır. Dünyanın diğer ucundan Ortadoğu’ya kalkıp gelen ülkelerin, Türkiye’nin çağrı ve taleplerine kulak tıkaması işgüzarlıktır. Komşu ülkelerin geleceklerinin tayin yetkisini kendisinde gören aymazlar, zalimler kafilesidir. Ortadoğu’da hesap yapan, çetele tutan, kanlı ambargo tutan malum ülkelerin sahtelikleri, yalanları bardağı çoktan taşırmıştır. Bunlar İslam alemine fitne aşılamıştır.

İslam toplumlarının artık Haçlı projelerinin ablukasından sıyrılıp belini doğrultması elzem hale gelmiştir. Bölge halklarının geleceği buna bağlıdır. Türkiye’nin içe kapanması mümkün olmadığı gibi doğru da değildir. Sorumluluklar, ABD istedi, Almanya buyurdu, Fransa zorladı diye yok sayılmayacaktır. Belirlenmiş yüksek ve milli siyaset duruşunu coğrafyadan alır. Son vatanımızda yaşıyor olmamızın bir jeopolitiği vardır. Bunların çarpıtılması, sadece komşu ülkelerle ilişkilerimizin kesilmesine yol açmayacak, vatanımızı kaybetmemize sebep olacaktır. Misaki Milli muhteşem dirilişin belgesidir. Geri çekilme akışına son vermek için Misakı Milli’nin kaleme alındığı bir gerçektir. Türkiye bu şuura sahip oldukça Şam’la, Halep’le, Musul’la, Kerkük’le ilgilenecektir. Kanadımız kolumuzu tahrip ettiler taarruzla cevap verdik. Hayallerimiz bir oldu özlemlerimiz bir, kıblemiz bir oldu inancımız bir. Elifi görse mertek sananların bunları idrak etmesini beklemiyoruz. İfadelerimizi millet sahiplensin, Türkiye’yi yönetenler bilsin bize yetecektir. Daha önce söyledim, anlamlandırmada güçlük çekenlere tekrar hatırlatıryorum. Misakı Milli mülkü millettir.

Uzun bir süredir konuşulan Musul operasyonu devreye alınmıştır. 2 yıla aşkın süredir Musul canilerin kontrolündedir. Gözü dönen bayraklarında siyahlık kadar gönülleri kararan teröristler Musul’a kastetmiştir. Türkiye’ye karşı ileri geri konuşan Irak Başbakanı İbadi, ilk saatlerinde zafer vaktinin geldiğini duyurmuştur.

PYD-YPG’ye uzatılan her el, mehmetçiğimize polisimize atılan bomba sıkılan kurşundur. ABD’nin buna hakkı yoktur.

BAŞKANLIK AÇIKLAMASI

Geçen hafta yaptığımız yeni Anayasa değerlendirmemiz hafta boyunca tartışıldı. Başkanlık sistemine destek verip vermediğimiz, neyi kastedip etmediğimiz herkesin gündemini işgal etti. Niyet okuyucular işbaşı yaptı. Biz ne dediğmizin bilincindeyiz. Dedik ki; Türkiye’de fiili bir durum vardır ve bu çözülmelidir. Ülke yönetimi anayasaya uygun değildir, suç işlenmektedir. Ya Cumhurbaşkanı filii başkanlık zorlamasından vazgeçsin ki bizce en doğrusu budur ya da fili durumun hukuki boyut kazanabilmesinin süratle yolu aransın. Bunları anlamayan varsa heceleye heceleye yeni baştan alfabeyi öğretir gibi anlatmaya varım.

Başkanlığı saraya altın tepsi içinde sunduğumuz söylediler. Söz biliyorsunuz söyleyin, bilmiyorsanız susun adam sansınlar. Biz millete gitmekten korkmayız. Millete sormanın hiç bir mahsuru ve sakıncası yok.

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