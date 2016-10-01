Bağ-Kur’lular dikkat! Bugün başladı

Başbakan Yıldırım tarafından teşvik paketi kapsamında açıklanan prim indirimi bugünden itibaren başladı. Bağ-Kur’lular her yıl en az bin lira daha az prim ödeyecek.



Bağ-Kur’luların uzun zamandır beklediği prim indirimi bugünden itibaren başlıyor. Ancak 31 Ekim’e kadar başvurup prim borcu varsa takside bağlanmış olması şartı var.

BAZI ŞARTLAR GEREKİYOR

Bağ-kur primlerinde 5 puanlık indirim sağlayacak karardan yararlanacak esnafın bazı şartları taşımaları gerekiyor. İndirimden yararlanacak olan esnafın öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu ile geçmiş yıllardan gelen hiçbir borcunun olmaması gerekiyor. İdari para cezaları ve prim borcu olanlar 31 Ekim’e kadar başvuru yaparak borçlarını taksitlendirdikleri taktirde indirimden yararlanabilecekler.



BİN LİRA VATANDAŞIN CEBİNDE KALACAK

Yapılandırma fırsatını değerlendirenler bugünkü asgari ücret üzerinden her yıl en az bin lira daha az prim ödeyecek. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ-Kur’luları ve milyonlarca esnaftan alınan Bağ- Kur primleri ekimden geçerli olmak üzere yüzde 34.5’ten yüzde 29.5’e inecek. Bağ-Kur’lular 2016’da bin 647 lira ile 10 bin 705 lira arasında kendi belirledikleri kazanç rakamı üzerinden prim ödüyorlar. 5 puanlık indirimle en düşük kazanç üzerinden prim ödeyen esnafın aylık avantajı 82.35 lira olurken, yıllık avantaj tutarı 988 liraya ulaşacak.

BORCU OLMAYANA DA MÜJDE VAR

İsteğe bağlı sigortalılar da Bağ-Kur’lular gibi 4-b statüsünde prim ödüyorlar. Ancak, isteğe bağlı sigortalılar 5 puanlık prim indiriminden yararlanamayacaklar. Bağ- Kur’luların 5 puanlık prim indiriminden yararlanmak için SGK’ya başvuru yapmalarına gerek yok. Borcu olmayan veya borcunu yapılandıran Bağ-Kur’lular doğrudan indirimli orandan primlerini yatırabilecekler. Kaynak: Habertürk

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