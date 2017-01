BADEM´den toplumsal huzura katkı

Büyükşehir Belediyesi’nce ‘ailelerin mutluluğu ve toplumsal huzuru sağlamak için’ faaliyete alınan Bursa Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nden (BADEM) 1 yılda 2100 aile ile 4000 birey faydalandı. BADEM’de görevli psikologların çocukların yanı sıra anne, baba ve yaşlılarla ilgili sıkıntıları dinleyip çözüm üretebildiğini kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 7’den 70’e sıkıntı yaşayan herkesi ücretsiz verilen bu hizmetten yararlanmaya çağırdı.

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa halkının ruh sağlığını koruyan ve geliştiren birimi BADEM, her geçen gün etkinliğini artırıyor. İlk olarak Gemlik Paşa Konağı’nda hizmete sunulan, ardından İncirli ve Heykel’deki şubeleriyle faaliyet alanını 3 ayrı noktaya taşıyan merkez, 1 yılda 2100 aile ile 4000 bireye hizmet vererek bölgesel çapta büyük başarıya imza attı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BADEM’in Heykel’de bulunan birimini ziyaret ederek, sürdürülen çalışmalar hakkında Kurum Koordinatörü Eda Abdullahoğlu’ndan bilgiler aldı. Başkan Altepe, ziyarette yaptığı konuşmada, Bursa’nın huzur kenti olması yolundaki faaliyetleri her alanda sürdürdüklerini vurguladı. Bir yandan fiziki yatırımları gerçekleştirerek şehri güzelleştirirken diğer yandan şehir insanına yönelik çalışmaları hizmete aldıklarını belirten Başkan Altepe, özellikle ailelerin mutluluğu ve toplum huzurunun sağlanması noktasında BADEM aracılığıyla tüm bireylere ulaştıklarını vurguladı.

Başkan Altepe, konuşmasında, merkezin işleyişine de değindi. BADEM’den 7’den 70’e sıkıntılı olan herkesin faydalanabildiğini belirten Başkan Altepe, kurum bünyesinde görevli psikologların gelen her danışanla görüşüp sohbet ettiğini, çeşitli metotlarla deney uygulayarak sorunları ortaya çıkardığını ve çözüm bulduğunu söyledi. Merkezin sadece çocuklarla değil ebeveyn ve yaşlılarla da ilgilendiğini, kesin sonuç için gereken her türlü desteği verdiğini kaydeden Başkan Altepe, “Halkımızın ‘birbirine anlatarak’ geldiği kurum şubelerinde geçen 12 ay içerisinde 2100’ün üzerinde aile istifade etti. 4000’in üzerinde de çalışma gerçekleşti. Gerçekten güzel bir çalışma ve ailelerimiz bundan büyük mutluluk duyuyor. Her geçen gün de buradan destek alan insan sayısı artıyor” dedi. Başta çocuklar olmak üzere psikolojik danışmanlık desteği almak isteyen tüm bireyleri BADEM şubelerine davet eden Başkan Altepe, hedeflerinin Bursalıların daha mutlu olması ve yaşam kalitesinin artması olduğunu ifade etti.

BADEM’in faaliyeti konusunda bilgiler veren Psikolog Sümeyra Altan ise, asıl görev alanlarının aileyi koruyucu ve önleyici çalışmalar olduğunu anlattı. Çocuklarıyla ilgili problem yaşayan ebeveynlerin kendilerinden destek alabileceğini söyleyen Altan, aynı zamanda yetişkinlere yönelik de hizmet verdiklerini kaydetti.

Share this story:

Facebook

Twitter

Pinterest

E-Mail