Babşbakan Binali Yıldırım’dan flaş Anayasa açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Anayasa değişikliği teklifi taslağındaki Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Buna göre 12 madde değişikliğini haber veren Yıldırım “Ancak bu maddelerin etkilediği maddeler de olacak” dedi. İşte Yıldırım’ın açıklamaları



Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra Rusya seyahatine giden Başbakan Binali Yıldırım Anayasa değişikliği teklifi taslağındaki Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin soruları yanıtladı. Yıldırım “Değişiklik kapsamında 12 madde var. Bu 12 maddeden etkilenen çokça madde var. Yani şöyle söyleyeyim, bir yerde ‘bakanlar kurulu’ geçiyorsa o çıkıyor, ‘başbakan’ geçiyorsa o çıkıyor, ‘gensoru’ geçiyorsa o çıkıyor, ‘sıkıyönetim’ geçiyorsa… Böyle yeni sistemde olmayan tabirler ve kurumlar var. Onların kaldırılması var. Yani bir kısmına mülga diyoruz, iptal ediliyor tamamen. Bir kısmında da ifade değişiklikleri oluyor” dedi.

KANUN TASARISINI CUMHURBAŞKANI VERMİYOR

“Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir kere kanun tasarısını cumhurbaşkanı veremiyor. Öyle bir şey yok. Kanunlar teklif şeklinde veriliyor. Teklifleri de milletvekilleri veriyor. Sadece bütçe kanunu teklifi cumhurbaşkanlığı tarafından veriliyor. Ama cumhurbaşkanlığı neye göre icraat yapacak? Onunla ilgili kararname çıkarma yetkisi var. Hangi alanlarda kararname çıkacak, hangi alanlarda kanun çıkacak, onlar belli.”

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