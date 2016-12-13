Babasının öldüğü yere karanfil bıraktı
13 Aralık 2016  //  By:   //  Tüm Haberler, Tüm Manşetler, Türkiye  //  No Comment
Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis Haşim Usta’nın kızı Melis Usta, saldırının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ne karanfil bıraktı.
Şehit kızı, babasının öldüğü yere karanfil bıraktı
 Şehit polis Haşim Usta’nın kızı Melis Usta, saat 23.00 sıralarında, bir yakınıyla birlikte saldırının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ne geldi. Babasının şehit düştüğü noktada bir süre bekleyen Melis Usta, daha sonra, terör saldırısında şehit düşenler için anma yapılan alana gelerek karanfil bıraktı.
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 Hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta, Fatih Camii’nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmişti. Şehit polis memuru Usta’nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.
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 Şehidin kızı Melis’in, babasının Türk bayrağına sarılı tabutuna son kez dokunduğu o an ise hafızalardan hiçbir zaman silinmeyecek.
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