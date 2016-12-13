Şehit polis Haşim Usta’nın kızı Melis Usta, saat 23.00 sıralarında, bir yakınıyla birlikte saldırının gerçekleştiği Şehitler Tepesi’ne geldi. Babasının şehit düştüğü noktada bir süre bekleyen Melis Usta, daha sonra, terör saldırısında şehit düşenler için anma yapılan alana gelerek karanfil bıraktı.

Hain terör saldırısında şehit olan polis memuru Haşim Usta, Fatih Camii’nde dün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilmişti. Şehit polis memuru Usta’nın cenazesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılmıştı.