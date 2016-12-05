Babasına rağmen başardı

Bartın’da yaşayan Pembe Yıldız, üniversiteye devam ederken, babasının karşı çıkmasına rağmen başladığı safran üreticiliğinde önemli bir başarıya imza attı.



Yıldız, iki yıl önce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Bartın İl Özel İdaresinden, “Bartın Safran Üretimini Geliştirme Projesi” kapsamında edindiği 8 bin 500 liralık destek ile Karabük’ün Safranbolu ilçesinden 120 kilogram safran soğanı aldı.

Merkeze bağlı Hasanlar köyünde 2 dönüm araziye safran eken Yıldız, üretiminin çoğu Safranbolu ilçesinde yapılan ve halk arasında “mucize bitki” olarak tanınan üründen elde ettiği gelir ile bir yandan eğitim masraflarını karşılamaya, diğer yandan da ailesine destek olmaya başladı.

Aynı projeden 2015 yılında da 10 bin lira destek alarak üretime devam eden Yıldız, safran üreten kişi sayısının 2 olduğu Bartın’da, bahçesini genişleterek üretimi artırmak istiyor.

Yıldız, 2013’te deneme amaçlı 2 kilogram safran soğanı alarak üreticiliğe başladığını söyledi.

“EN BAŞTA BABAM İZİN VERMEMİŞTİ”

Safran üreticiliğinin yanı sıra Bartın Üniversitesi İşletme Fakültesinde eğitimine devam ettiğini de aktaran Yıldız, “Safran üretiliciliğine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Bartın İl Özel idaresinin ‘Bartın Safran Üretimini Geliştirme Projesi’ ile başladım. Proje kapsamında 2014’te 2 dönüm araziye 120 kilogram safran diktik. Aynı projeyle 2015’te de 150 kilogram safran diktik ve 360 kilogram safran elde ettik.” diye konuştu.

Yıldız, bitkinin hasat zamanı geldiğinde gün ağarmadan toplamaya başladıklarını vurgulayarak, toplama işi bittikten sonra eve götürdüklerini, sarı ve kırmızı polenleri ayırdıklarını belirtti.

Kırmızı iplikleri ayırdıktan sonra kuruttuklarını dile getiren Yıldız, bu işlemler tamamlandıktan sonra ürünü kuyumcuda gram halinde şişelere doldurup, gramını 50 liradan sattıklarını kaydetti.

Yıldız, elde ettiği gelirle eğitim giderlerini karşıladığını aktararak, “Bu bitkiyi yetiştirmeye karar verdiğimde babam, ‘yapamayacağımı ya da buralarda olmaz’ düşüncesiyle izin vermedi ama ben buna rağmen gerekli girişimlerimi yaptım ve bu işe başladım. Artık babam da yapabildiğimi görünce destek vermeye başladı.” şeklinde konuştu.

Yıldız’ın 68 yaşındaki babası Hasan Yıldız ise en başta kızına karşı çıktığını kaydederek, “Kızım bu işe başlarken biraz karşı çıktım çünkü bu işin üstesinden gelemez diye düşündüm fakat sonra baktım ki bu iş iyiye gidecek, desteğimi esirgemedim. Daha sonra da bahçesine hayvan gübresi vererek destek oldum.” ifadesini kullandı.

KAYNAKAA

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