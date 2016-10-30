Azmetti ayağa kalktı

Bursa’da, geçirdiği beyin kanaması neticesinde sağ tarafını hiç hareket ettiremeyen ve konuşamayan 13 yaşındaki Arda Örtün, zoru başardı. Yaşadığı rahatsızlığa rağmen kısa sürede tek başına yürümeyi ve konuşmayı başaran Arda, okula gitmek için can atıyor.



Kanun hükmünde kararname ile Sağlık Bakanlığı’na devredilen ve ‘Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ adı verilen Asker Hastanesi’nde yedi asırlık hamamlar termal tedavide kullanılırken, asker ve sivil bütün vatandaşlar şifa buluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Binbaşı Dr. Turgay Demiray gözetiminde hastalar bir bir ayağa kalkıyor. Beyin kanaması neticesinde sağ tarafını tamamen kullanamayan 13 yaşındaki Arda Örtün, uzman doktorların da yardımı ile ayağa kalktı. 3 ay önce baş ağrısı ile uyanan Arda, 15 dakika içinde ise şuurunu kaybetti. Ailesi tarafından ambulansla Uludağ Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Arda, beyin kanaması sebebiyle ameliyata alındı. 9 gün yoğun bakımda kalan Arda, daha sonra kendine geldiğinde ise yürümesi ve konuşmasının zor olduğu ifade edildi.

Ailenin yaptığı araştırma sonucu Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne gelen Arda, 2 ay gibi kısa bir zamanda ayağa kalktı. Baba Polat Örtün, “Oğlum yoğun bakımdayken durumunun kritik olduğu söylenmişti. Gözlerini açtığında ise hareket etmesi ve konuşmasının umutsuz olduğunu ifade ettiler. Sağ tarafını hiçbir şekilde kullanamıyordu. Buraya sedye ile getirdikten sonra yapılan tedaviyle ayağa kalktı. Konuşmaya başlayınca çok sevindik. Allah’a şükürler olsun şimdi kendi başına yürüyebiliyor” dedi.

Dr. Turgay Demiray ise, “İlk geldiği zaman vücudunun sağ tarafında güçsüzlüğü vardı. Kolunu bacağını oynatamıyordu. Aynı zamanda konuşamıyordu. Ailesinin de ayağa kalkacağından ve konuşacağından hiç ümidi yoktu. Önce onu yürüyebileceğine ve konuşacağına inandırdık. Evvela eklemleri ve kaslarını gerdirerek mafsal hareket açıklığını sağladık. Arda’nın daha önce kaybetmiş olduğu kas gücünü geri kazandık. Konuşması için de düzenli olarak terapi düzenledik. Kısa sürede ayağa kalktı ve konuşmaya başladı. Bir aylık tedavi sürecimiz daha var. Artık kendi başına yürüyebiliyor. Tam güç seviyesine daha gelmedi. Ama yüzde 70 düzelme var” diye konuştu.

Yaşadıkları zor günleri anlatan Arda ise, “Buraya geldiğimde korkmuştum. Ama şu an pek sıkıntım kalmadı. Herkes bana çok yardımcı oldu. Okulumdan geri kaldığım için üzgünüm. En kısa sürede okula dönmek için gayret gösteriyorum. Sınıf arkadaşlarımı çok özledim” şeklinde konuştu.

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