Azimleriyle engelleri aşıyorlar

Bursa’da eğitim gören engelli öğrenciler, usta müzisyenlere taş çıkartacak derecede piyano ve saz çalıyor.



Bursa Müzik Akademisi’nde eğitim gören zihin engelli ve otistik çocuklar enstrüman çalıyor.

Okulda engelli çocuklara piyano, keman, bateri, tiyatro, gitar ve koro eğitimi veriliyor. Yüzde 75 otistik olan Alperen Turan, ustaca piyano çalabiliyor.

Otistik engelli olan Muhammet Türk ise, eline aldığı sazıyla ustalara taş çıkartıyor.

Gesi Bağları türküsünü büyük bir ustalıkla çalan Türk, dinleyenleri kendine haryan bırakıyor. Tiyatro kursunda ders gören engelli öğrenciler ise usta oyuncuları aratmıyor.

Bursa Müzik Akademisi Genel Koordinatörü Talip Döbeş, “Bu okul ilk açıldığında öğrenci sayası 200’dü. 5 yıl sonra bugün bu sayı bin 200’e ulaştı. Bu okulda dezavantajlı gruplara bağlama, piyano, folklor, gitar, keman, klarnet, kanun ve ney kursları veriyoruz. Engelli öğrencilerimizden konservatuar kazanalar var. Biz burada sevgi veriyoruz. Sevginin çözemeyeceği hiçbir şey yok” dedi.

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